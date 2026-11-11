‘നസ്ലിൻ അഹങ്കാരിയാണോ’ എന്ന് ചോദ്യം, 'പാവമാണെന്ന്' നസ്രിയ, ജിത്തുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെtext_fields
കൊച്ചി: തുടർച്ചയായ സിനിമാ വിജയങ്ങൾക്കിടെ അഹങ്കാരിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ മറുപടിയുമായി നടൻ നസ്ലിൻ. സൂര്യ നായകനായ 'സീൻ' സിനിമയുടെ വിജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് താരത്തോട് അപ്രതീക്ഷിത ചോദ്യം ഉയർന്നത്. നസ്ലിന്റെ മറുപടിക്കിടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനും നടി നസ്രിയയും ഇടപെട്ടതോടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചിരിപടർന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നസ്ലിൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ താരത്തെ അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം. 'ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഹങ്കാരിയാണോ?' എന്ന് തിരിച്ചുചോദിച്ച നസ്ലിൻ, വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനിടെ, ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ഇതുവരെ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നസ്ലിൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് നസ്രിയ തമാശയായി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെയാണ് ജിത്തു മാധവന്റെ രസകരമായ പ്രതികരണമെത്തിയത്.
'അഹങ്കാരിയാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും അഹങ്കാരി സമ്മതിക്കുമോ? അത് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവൻ അഹങ്കാരിയാണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം' എന്നായിരുന്നു ജിത്തുവിന്റെ മറുപടി.
ഇതോടെ നസ്ലിൻ അഹങ്കാരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം നസ്രിയയിലേക്കെത്തി. നസ്ലിൻ പാവമാണെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ മറുപടി. താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.
'പ്രേമലു 2' ഉപേക്ഷിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നസ്ലിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. താരത്തിന്റെ സിനിമാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമുയർന്നത്.
അതേസമയം, 'സീനി'ലെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ച തമിഴ് സംവിധായകൻ അറ്റ്ലിക്കും നസ്ലിൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. അറ്റ്ലിയുടെ അഭിനന്ദനം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും നന്ദി അറിയിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സന്ദേശമയച്ചിരുന്നെന്നും താരം പറഞ്ഞു. മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്രസൻസുള്ള നസ്ലിൻ ഭാവിയിലെ സൂപ്പർതാരമാണെന്നും സിനിമാ മേഖലയിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമെന്നും അറ്റ്ലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.
സിനിമകളുടെ കഥ കേൾക്കുന്നതും കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും താൻ തന്നെയാണെന്നും നസ്ലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീൻ' തമിഴിൽ നസ്ലിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ അരങ്ങേറ്റമാണ്. സൂര്യ നായകനായ ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നസ്രിയയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന ചിത്രത്തിലെ നസ്ലിന്റെ പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാണ്.