31-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ ഡിസംബർ 11ന്; ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: 31-ാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ (ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ) ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 26 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെയാണ് ചലച്ചിത്രമേള അരങ്ങേറുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് http://registration.iffk.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ ആദ്യ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. കൂടാതെ, ടാഗോർ തിയറ്ററിൽ തുടർച്ചയായി 24 മണിക്കൂറും ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ മത്സരവിഭാഗത്തിനും മലയാള സിനിമയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്കുമാണ് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോക സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളും മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 14 ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സരവിഭാഗത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരുക്കിയ 'പദയാത്ര' മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിയോ തദ്ദേവൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചെവിട്ടോർമ്മ'യാണ് മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു മലയാള ചിത്രം.
മലയാള സിനിമയുടെ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് പുത്തൻ പാക്കേജും മേളയിലുണ്ട്. 'ക്രിട്ടിക്സ് ഡിസ്കവറി' എന്ന പേരിലുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് പുതിയ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ജനകീയ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മികച്ച സിനിമകൾ എത്തിക്കാനും മേളയുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.