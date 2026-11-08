രാമനേക്കാൾ ഫാൻസ് രാവണന്; 'രാമായണ'ത്തിൽ യാഷിന്റെ പ്രകടനത്തിന് വൻ കൈയടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ 'രാമായണം: റൈസ് ഓഫ് ദി ലെജൻഡ്'ചിത്രത്തിൽ രാവണന്റെ വേഷം ചെയ്ത യാഷിന് കാണികളുടെ വൻ കൈയടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. യാഷിന്റെ മാസ് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും അഭിനയ മികവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന് സിനിമാ നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കർണാടകയിൽ ഉൾപ്പെടെ കന്നഡ പതിപ്പിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ യാഷിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണമായി.
നവംബർ അഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 77.50 കോടിയും ആഗോളതലത്തിൽ 127.5 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്. റൺബീർ കപൂർ രാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായുമെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ രാവണനായെത്തിയ 'റോക്കിങ് സ്റ്റാർ' യാഷിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
എസ്.എസ്. രാജമൗലി, കരൺ ജോഹർ, അറ്റ്ലി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ചിത്രത്തെയും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തി.
"രാമനായുള്ള റൺബീറിന്റെ പ്രകടനം ശാന്തവും എന്നാൽ ഗാംഭീര്യമുള്ളതുമാണ്. യാഷ് രാവണനായി സ്ക്രീനിലിത്തുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാന്നിധ്യമാകുന്നു. സായ് പല്ലവി തികച്ചും സൗമ്യയായ സീതയായി മാറി," എസ്.എസ്. രാജമൗലി കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രമാണിതെന്ന് സംവിധായകൻ അറ്റ്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സാംസ്കാരിക അടിത്തറയുള്ള കഥയെ വലിയ കാൻവാസിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച അദ്ഭുതമെന്നാണ് കരൺ ജോഹർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം, രാമനെയും സീതയെയും അവതരിപ്പിച്ച റൺബീറിന്റെയും സായ് പല്ലവിയുടെയും പ്രകടനത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും കെമിസ്ട്രിയും കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള നീതിപുലർത്തലും ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എഴുത്തിലെ പോരായ്മകളും ദൈവീക ഭാവത്തിന്റെ കുറവും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കുമപ്പുറം അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം സിനിമാ പ്രേമികളും പ്രതികരിക്കുന്നത്.