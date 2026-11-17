നടൻ ശരത് കപൂറിന് കൈത്താങ്ങായി സൽമാൻ ഖാനും സോനു സൂദുംtext_fields
സിനിമയിൽ ഒരുകാലത്ത് ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പിന്നീട് അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോകുന്ന കലാകാരന്മാർ നിരവധിയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമാകാൻ സഹായം തേടിയ നടൻ ശരത് കപൂറിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ സൽമാൻ ഖാനും സോനു സൂദും. ഇരുവരുടെയും ഇടപെടലിന് നന്ദിയറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സിനിമാ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എ.ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ).പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ശരത് കപൂറിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ സൽമാൻ ഖാൻ മുന്നോട്ടുവന്നതായി സംഘടന അറിയിച്ചു. സൽമാന്റെ ഈ ഇടപെടൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നൽകിയ സഹായത്തിന്റെ തുകയോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.ശരത് കപൂറിനെ നേരിൽ സന്ദർശിച്ച സോനു സൂദും സഹായവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് വൈദ്യസഹായം ഏർപ്പെടുത്തിയതായും ശരത് കപൂറിന് വീണ്ടും സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായും സംഘടനയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
സഹായം തേടിയത് വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ
സിനിമാരംഗത്തെ മുതിർന്ന താരങ്ങളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും ജോലി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് ശരത് കപൂർ അടുത്തിടെ ഒരു വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ജോലിയില്ലാത്ത സാഹചര്യവും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഭിനയരംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി പൂർണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലല്ല താനെന്നും പുതിയ അഭിനയാവസരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ശരത് കപൂർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർഥന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് സിനിമാരംഗത്തുനിന്ന് സഹായം എത്തിയത്.
'ജോഷ്' ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ട താരം
1996ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദസ്തക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശരത് കപൂർ സിനിമാരംഗത്തെത്തിയത്. 2000ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ചിത്രം 'ജോഷി'ലെ വില്ലൻ വേഷത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടി. 'ലക്ഷ്യ', 'ജയ് ഹോ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ജോഷി'ലെ പ്രകടനത്തിന് ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരത്തിന് മികച്ച നെഗറ്റീവ് വേഷത്തിനുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നാമനിർദേശവും ലഭിച്ചിരുന്നു.സിനിമാരംഗത്ത് വിജയിച്ചുനിൽക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കണമെന്നും ഇത്തരം കലാകാരന്മാരെ മറന്നുപോകരുതെന്നും എ.ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ അഭ്യർഥിച്ചു. സഹായം എന്നതിലുപരി സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് ഇത്തരം ഇടപെടലുകളെ കാണേണ്ടതെന്നും സംഘടനയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.