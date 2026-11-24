‘ഈ പോസിലൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രശസ്തനായത്, പക്ഷേ...’; ആരെങ്കിലും തന്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡിന്റെ കിങ് ഖാൻ ഷാരൂഖ് ഖാന് ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരാണുള്ളത്. ഇരുകൈകളും വിരിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐക്കോണിക് പോസ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം 'ആരെങ്കിലും തന്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റുമോ' എന്നതാണെന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2016ൽ സാജിദ് ഖാനും റിതേഷ് ദേശ്മുഖും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച 'യാരോം കി ബാരാത്ത്' എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിൽ നടി അനുഷ്ക ശർമ്മക്കൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴാണ് താരം തന്റെ ഈ വിചിത്രമായ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. പരിപാടിക്കിടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതാൻ അവതാരകർ ഷാരൂഖിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ആരെങ്കിലും എന്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റും’ എന്നാണ് ഷാരൂഖ് കടലാസിൽ എഴുതിയത്. ഇത് കേട്ട് അനുഷ്ക ശർമ്മയും സാജിദും റിതേഷും ഒരുപോലെ അമ്പരന്നുപോയി. ‘എന്തൊരു അസംബന്ധമാണിത്! ഇതൊക്കെ എന്ത് തരം ഭയമാണ്?’ എന്നായിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം.
‘ദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു, ഞാൻ നുണ പറയുകയല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ ഇരുകൈകളും വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോസിലൂടെയാണ് ലോകപ്രശസ്തനായത് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, എന്തിന് വസ്ത്രം തയ്ക്കാനായി തയ്യൽക്കാരൻ അളവെടുക്കാൻ കൈ ഉയർത്താൻ പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഉള്ളിൽ വലിയ ഭയം തോന്നുമെന്നാണ് അന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞത്.
‘ഇത് വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം. കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തരം പേടിയാണ്’ അനുഷ്ക വിശ്വാസം വരാതെ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, നിനക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്, ആദ്യം അത് പരിഹരിക്കൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്കുള്ള ഒരേയൊരു ഭയം ഇതാണെന്ന് കിങ് ഖാൻ പറയുന്നു.
സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ ‘കിങ്’ ആണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ഷാരൂഖിന്റെ മകൾ സുഹാന ഖാൻ, ദീപിക പദുക്കോൺ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, റാണി മുഖർജി, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്, അർഷാദ് വാർസി തുടങ്ങി വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ഡിസംബർ 24ന് ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.