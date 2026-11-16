‘രാമായണ’ക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ കാൻസർ രോഗികളായ കുട്ടികൾക്കായി നൽകി വിവേക് ഒബ്റോയ്text_fields
സിനിമയിലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങൾക്കും കരിയറിലെ ഉയർച്ചകൾക്കുമപ്പുറം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും സിനിമാലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ബോളിവുഡ് താരം വിവേക് ഒബ്റോയ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ ‘രാമായണ’യിൽ അഭിനയിച്ചതിന് തനിക്ക് ലഭിച്ച കോടികളുടെ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ അർബുദ രോഗത്തോട് പൊരുതുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താരം സംഭാവനയായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
‘രാമായണ’യിൽ ശൂർപ്പണഖയുടെ ഭർത്താവ് വിദ്യുജ്ജഹ്വൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിവേക് ഒബ്റോയ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിനായി തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന പ്രതിഫലം ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും കൈപ്പറ്റാൻ താരം തയാറായില്ല. പകരം ഈ തുക മുഴുവൻ കാൻസർ രോഗ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ നമീത് മൽഹോത്രയോട് താരം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തന്റെ 50-ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അമ്പതോളം കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് താരം ഈ വലിയ മാതൃക കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തിനായി എനിക്ക് ഒരു പൈസ പോലും പ്രതിഫലമായി വേണ്ട. കാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കായി ഈ തുക നൽകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്ന് വിവേക് ഒബ്റോയ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് വലിയൊരു ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇത്തരം ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി മികച്ച നിലയിലുള്ളവർക്ക് അതിന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും, നമ്മേക്കാൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശബ്ദമായി ചെയ്യാനാണ് താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘രാമായണം’ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്സോഫീസിൽ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴും, ചിത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. അതേസമയം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും രാമായണ സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ‘പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ’, ‘ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാമായണത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
ബാഹുബലി 2, ആർ.ആർ.ആർ, ജവാൻ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ആയിരം കോടി നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള സമയവും രാമായണം മറികടന്നു. വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ‘ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രദർശനം തുടരുമ്പോഴും വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താൻ രാമായണത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാമനായി രൺബീർ കപൂറും രാവണനായി യാഷും എത്തുമ്പോൾ, സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തിയത്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ഈ ഇതിഹാസ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'രാമായണ ഭാഗം 1' നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' 99-ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.