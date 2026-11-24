എമ്മി വേദിയിൽ തിളങ്ങി വിജയ് സേതുപതി; ചടങ്ങിൽ അവതാരകനാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടൻtext_fields
ഇന്റർനാഷണൽ എമ്മി അവാർഡ്സിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടനായി വിജയ് സേതുപതി. 54-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി അവാർഡ് വേദിയിലാണ് തമിഴ് താരം പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കാനെത്തിയത്. ന്യൂയോർക്ക് ഹിൽട്ടൺ മിഡ്ടൗണിൽ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ റെഡ് കാർപെറ്റിൽ എത്തിയ താരത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ആരാധകരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
നടൻ മൈക്കൽ യൂറി അവതാരകനാകുന്ന ചടങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് സിമ്മർ, സെലിയ ഇമ്രി, ജെയ് ഫറോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് വിജയ് സേതുപതിയും വേദി പങ്കിടുന്നത്.26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 64 നോമിനികളാണ് 16 വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തവണ അന്താരാഷ്ട്ര എമ്മി പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായി മത്സരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വീർ ദാസ്: ഫൂൾ വോളിയം, റിയൽ കശ്മീർ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് എന്നിവയാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ബത്ത എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് വിജയ് സേതുപതിയുടേതായി ഒടുവിൽ വന്നത്. മണിരത്നം സംവിധാനത്തിൽ സായ് പല്ലവി നായികയായെത്തുന്ന ഇഞ്ചി വെള്ളം എന്ന സിനിമയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്.