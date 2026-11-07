ടൈഗർ ഷെറോഫ് വെടിവെപ്പ് കേസ്: പ്രതിക്ക് 17 വയസ്സോ 19 വയസ്സോ? അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ്

ടൈഗർ ഷെറോഫ് വെടിവെപ്പ് കേസ്: പ്രതിക്ക് 17 വയസ്സോ 19 വയസ്സോ? അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ്text_fields
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷെറോഫിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാൾ താൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളാണെന്ന വാദവുമായി പ്രത്യേക കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പ്രതിയുടെ വാദം ശരിവെക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ സാധാരണ ക്രിമിനൽ കോടതിക്ക് പകരം ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിലേക്ക് മാറുകയും പ്രതിയെ ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും.
ഒക്ടോബർ 18-നാണ് ജുഹുവിൽ വെച്ച് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ടൈഗർ ഷെറോഫിന്റെ കാറിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. താരം പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവർക്കും ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനും വെടിയേറ്റിരുന്നു. കേസിൽ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് തനിക്ക് 17 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായമെന്ന് കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ പ്രതിക്ക് 19 വയസ്സുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകർ നൽകിയ ഹരജിയിൽ, ഒക്ടോബർ 18-ന് ഇയാൾക്ക് 17 വയസ്സും 10 മാസവുമാണ് പ്രായമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വാദം പരിഗണിച്ച പ്രത്യേക ജഡ്ജ് എസ്.ആർ. നവാന്ദർ പ്രതിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രായം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിനിടെ പ്രതിയെ ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഹരജി തള്ളിയ കോടതി, നവംബർ 11 വരെ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നേരത്തെ പലതവണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴും ഉയർത്താത്ത പ്രായപൂർത്തിയായില്ലെന്ന വാദം, ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഹരജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.