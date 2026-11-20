സായി പല്ലവിയുടെ കൈയിലെ രുദ്രാക്ഷമാല വെറും ആഭരണമല്ല, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർമ...text_fields
സിനിമയിലും പുറത്തും സായ് പല്ലവിയെ കാണുമ്പോൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നടിയുടെ കയ്യിലെ രുദ്രാക്ഷമാല. പൊതുവേദികളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും മാത്രമല്ല ചില സിനിമകളിൽ പോലും ആ മാല അവരുടെ കയ്യിൽ കാണാറുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ആരാധകർ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ആ മാലക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കഥ ഇപ്പോൾ സായ് പല്ലവി തന്നെ തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
‘ഓം: ചാപ്റ്റർ 1’, ‘രാമായണം’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സിന് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സുതുറന്നത്. ട്രിച്ചിയിലെ ശ്രീരംഗം ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സായ് പല്ലവിയുടെ ഒരു കസിൻ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു ആ രുദ്രാക്ഷമാല. അത് നേരിട്ട് സായ് പല്ലവിയുടെ കയ്യിലേക്കല്ല എത്തിയത്. മറിച്ച് കസിനിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങിയ മുത്തശ്ശൻ അവർക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കൈമാറുകയായിരുന്നു. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത കൂടി ചേർന്നതുകൊണ്ടാകാം ആ മാലക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത്.
പരീക്ഷാക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് ആ മാലയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലായത്. ജോർജിയയിലെ ടിബിലിസി സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടുകയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത സായ് പല്ലവി പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് രാത്രി ഈ മാല കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർത്തെടുത്തു. കഠിനമായ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനും പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആ മാല നൽകിയ മാനസിക കരുത്ത് ചെറുതായിരുന്നില്ല.
"പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഞാൻ ആ രുദ്രാക്ഷമാല കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്," പുഞ്ചിരിയോടെ സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു ശീലമായി തുടങ്ങിയ ആ പ്രാർത്ഥന, കാലക്രമേണ അവൾക്ക് വിട്ടുകളയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി മാറി. "പിന്നീട് അതൊരു ദൈനംദിന ശീലമായി മാറി, ഷൂട്ടിങിന് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ അത് ധരിക്കാറുണ്ട്," അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസവും മുത്തശ്ശന്റെ സ്നേഹവും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതെന്ന് ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്.
‘അമരൻ’ എന്ന വൻ വിജയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന തമിഴ് സ്പൈ-ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ‘ഓം: ചാപ്റ്റർ 1’. മാഫിയ സംഘത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന അണ്ടർകവർ ഓഫീസറായി ധനുഷ് എത്തുമ്പോൾ, അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിലാണ് സായ് പല്ലവി അഭിനയിക്കുന്നത്. കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുള്ള ശക്തനായ കഥാപാത്രമായ സിയയായി മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ശ്രീലീല, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ്, രേണു ദേശായി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.