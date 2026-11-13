'മരണം മുന്നിൽ കണ്ട നിമിഷം, ആ മൂന്നുപേരുടെകൂടെ ഞാനും ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു'; ഷൂട്ടിങിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കാജൽ അഗർവാൾ

'മരണം മുന്നിൽ കണ്ട നിമിഷം, ആ മൂന്നുപേരുടെകൂടെ ഞാനും ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു'; ഷൂട്ടിങിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കാജൽ അഗർവാൾtext_fields
തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നടിയായ കാജൽ അഗർവാൾ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു അനുഭവം അടുത്തിടെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങിനിടയിലുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കമൽഹാസൻ നായകനായ 'ഇന്ത്യൻ 2' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിലായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം നടന്നത്. താൻ അത്ഭുതകരമായാണ് ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം താൻ പൂർണമായും ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുവെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് കാജൽ ആ കറുത്ത രാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചത്. സിനിമാ രംഗത്ത് താൻ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും വിജയത്തോടെയും മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. സിംഗപ്പൂരിലെ മാഡം തുസാഡ്സിൽ തന്റെ മെഴുക് പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത സന്തോഷം ആഘോഷിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ വലിയ അപകടം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. താൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുപോകാറുണ്ടെന്നും അന്ന് അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും നടി പറയുന്നു.
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചെന്നൈ പൂനമല്ലിയിലെ ഇവിപി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് 'ഇന്ത്യൻ 2' സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ക്രെയിൻ ഒടിഞ്ഞുവീഴുന്ന അപകടം ഉണ്ടായത്. സംവിധായകൻ ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഷൂട്ടിങിൽ കാജൽ അഗർവാളും കമൽഹാസനും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 100 അടി ഉയരമുള്ള കൂറ്റൻ ക്രെയിനാണ് അന്ന് തകർന്നു വീണത്. അന്ന് ആ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് താനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് കാജൽ ഓർക്കുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങിനായി പ്രായമായ സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു താരം.
പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടും ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി ഓടാൻ തുടങ്ങി. നടിയും മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകരും മോണിറ്ററിന് സമീപത്തായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. ഓടുന്നതിനിടയിൽ മേശയിൽ തട്ടി കജൽ താഴെ വീഴുകയും അവിടെ വെച്ച് അതീവ ഗുരുതരമായ ആ അപകടത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. താൻ എന്തിനാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോഴാണ് 100 അടി ഉയരമുള്ള ആ ഭീമാകാരമായ ക്രെയിൻ തന്റെ മേലേക്ക് പതിക്കുന്നത് കജൽ കണ്ടത്. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയ ഇടവേളയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ താൻ പൂർണമായും മരവിച്ചുപോയതായി നടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ അദൃശ്യമായ ഏതോ ഒരു ശക്തി തന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ച് ആ അപകട മേഖലയിൽ നിന്നും വലിച്ചതുപോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് കജൽ പറയുന്നു. ക്രെയിൻ തൊട്ടടുത്താണ് പതിച്ചത്. ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭയംകൊണ്ട് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് നടി പറയുന്നു. ആ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം താൻ പൂർണമായും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തയായി മാറിയെന്നും ദിവസങ്ങളോളം താൻ കടുത്ത മാനസിക ആഘാതത്തിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതിൽ ദൈവത്തോട് അളവറ്റ നന്ദിയുണ്ടെന്നും കജൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.