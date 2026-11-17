‘നിങ്ങളെ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യും’; ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ തരുൺ മൂർത്തി: ‘ലോകം പറയട്ടെ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത്’text_fields
മലയാള സിനിമാലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാറിന്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തി. ഷാജികുമാറിനൊപ്പമുള്ള തങ്ങളുടെ അവസാന ചിത്രവും ഒപ്പമുള്ള മനോഹരമായ ഓർമകളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് തരുൺ മൂർത്തി തന്റെ വേദന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.
മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ 'തുടരും', റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ തരുൺ മൂർത്തിക്കൊപ്പം കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഷാജി കുമാറായിരുന്നു. സിനിമക്കപ്പുറം തനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഷാജി കുമാറെന്ന് തരുൺ മൂർത്തി കുറിക്കുന്നു. സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഒരിക്കലും നികത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ശൂന്യതയാണ് ഈ വേർപാട് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതെ… ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഫോട്ടോയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്ര എഴുതിയാലും മതിയാകില്ല. എനിക്ക് അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആശയങ്ങളിലോ മനോഭാവങ്ങളിലോ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം എത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവ വെറും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യവസായം രൂപപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാസങ്ങൾ.
ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലൂടെയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഇടക്കിടെയുള്ള യാത്രകളിലൂടെയും ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയും അവസാനമില്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും, ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കലയുടെ ഒരേ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഒന്നുചേർന്നു, ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഒന്നായി, ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നായി, ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും ഒന്നായി മാറി. എന്റെ സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ എന്നതിലുപരി, അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു സഹോദരനെപ്പോലെയായിരുന്നു. സിനിമാമേഖലയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, എപ്പോഴും എനിക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്റെ കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ എന്നെന്നേക്കുമായി മിസ്സ് ചെയ്യും. എന്റെ ആ വിളി ഞാൻ തീർച്ചയായും മിസ്സ് ചെയ്യും. “ഷാജിയേട്ടാാാാ…” അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ മറുപടിയും…“റെഡി, സർ!” ഷാജിയേട്ടാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്സ് ചെയ്യും. 'അതിമനോഹരത്തിലൂടെ' നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ലോകം പറയട്ടെ… “ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത്.” എന്നാണ് തരുൺ മൂർത്തി ഇന്സ്റ്റയിൽ കുറിച്ചത്.