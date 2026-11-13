75-ാം വയസ്സിലും ഊർജ്ജസ്വലനായി തലൈവർ; രജനികാന്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയ്നർ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നുtext_fields
സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയ്നറായ ആദി രവി താരത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. എഴുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലും ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കുന്ന താരത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി തലൈവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും ദിവസവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതും താൻ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് ആദി രവി പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസത്തെയും സംഭാഷണങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും തനിക്ക് അത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ഈ യാത്ര താൻ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായി ആസ്വദിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയ്നർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും അഭിനിവേശത്തിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്.
ആദി രവിയുടെ ഈ കുറിപ്പ് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന ചിന്തകളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമേറുമ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് എന്നാൽ എത്ര ഭാരം ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നോ വ്യായാമം എത്ര കഠിനമാണെന്നോ നോക്കിയല്ല അളക്കേണ്ടതെന്ന് ഫിറ്റ്നസ് വിദഗ്ധയായ ഗരിമ ഗോയൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പേശികളുടെ ബലം, ചലനശേഷി, സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഹൃദയാരോഗ്യം, അതുപോലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി എന്നിവ നിലനിർത്താനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.
പ്രായമാകുമ്പോൾ പേശികളുടെ അളവും ശക്തിയും സ്വാഭാവികമായും കുറയുന്ന അവസ്ഥക്ക് സാർക്കോപീനിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസിനെയും ചലനശേഷിയെയും ബാധിക്കുകയും വീഴ്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയ്നിങ് പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ പേശികളുടെ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ തകർച്ചയെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
വ്യായാമം വളരെ കഠിനമായിരിക്കണം എന്ന തെറ്റായ ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ, നടത്തം, ബാലൻസ് വ്യായാമങ്ങൾ, മൊബിലിറ്റി വർക്കുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ലളിതമായ ഒരു ദിനചര്യയാണ് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുക.