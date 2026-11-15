ഞങ്ങളുടെ വിക്ടർ ആയതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല; ടൊവിനോക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൂര്യ

ഞങ്ങളുടെ വിക്ടർ ആയതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല; ടൊവിനോക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൂര്യtext_fields
ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനത്തിലെത്തിയ സൂര്യ ചിത്രം സീൻ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നേടി തിയേറ്ററിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ അതിഥി താരമായി എത്തിയ ടൊവ്നോ തോമസിന് നന്ദിയറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യ. സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിൽ ടൊവിനോക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൊവിനോയും സൂര്യയുടെ പോസ്റ്റ് റീഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തെന്നും ആ കടപ്പാട് വാക്കുകളിലൊതുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സൂര്യ കുറിച്ചു. സിനിമയിൽ ടൊവിനോയുടെ ക്യാരക്ടർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസറും താരം പുറത്തുവിട്ടു.
പ്രിയപ്പെട്ട ടൊവിനോ, ഞങ്ങളുടെ വിക്ടറായതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെയും വലി. മനസ്സോടെയുമാണ് നീ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായത്. അത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മലയാളം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും സീനിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന എല്ലാ സഹനടന്മാർക്കും, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും, സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സുകൾക്കും നന്ദി. മലയാള സിനിമക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രണയലേഖനമാണിത് എന്ന് കുറിച്ചാണ് സൂര്യ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്.