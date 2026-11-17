'ഓരോ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും അച്ഛനെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു; ആ ശൂന്യത ആർക്കും നികത്താനാകില്ല': ഹൃദയം തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി സുപ്രിയ മേനോൻtext_fields
പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ വേർപാടിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ഹൃദയം തൊടുന്ന ഓർമക്കുറിപ്പുമായി പൃഥിരാജിന്റെ ഭാര്യയും നിർമാതാവും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ സുപ്രിയ മേനോൻ. അച്ഛനില്ലാത്ത അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യതയെക്കുറിച്ചും, ദിവസേനയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ വിളികൾ എത്രത്തോളം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന വൈകാരികമായ കുറിപ്പാണ് സുപ്രിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനോടൊപ്പമുള്ള പഴയകാല ചിത്രത്തിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച ഈ കുറിപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലും അച്ഛന്റെ അഭാവം താൻ എത്രത്തോളം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് സുപ്രിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അച്ഛാ, അങ്ങ് വിടപറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വലിയ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്ന, എനിക്ക് ആരുടേയും സഹായമില്ലാതിരുന്ന നീണ്ട അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ നല്ലതന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോഴോ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ദിവസത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരവും സാധാരണവുമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ പരസ്പരം വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഫോൺ കോളുകളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങയുടെ അഭാവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റാർക്കും ഒരിക്കലും അത് നികത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അച്ഛനോട് അത്രയേറെ സ്നേഹമുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും, അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും, അങ്ങ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ആ സ്നേഹം നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത കണ്ണീരായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു.
സമുദ്രം പോലെ അനന്തവും സർവ്വവ്യാപിയുമായിരുന്നു അങ്ങയുടെ സ്നേഹം, ഇന്ന് ഓർമകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അച്ഛാ, അങ്ങ് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരുപാട് ഓർമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയേക്കാം, പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും ആ നഷ്ടം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ഏറ്റവും മികച്ചവനായിരുന്നു, എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും’ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുപ്രിയ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
സുപ്രിയ മേനോന്റെയും അച്ഛന്റെയും ആത്മബന്ധം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണ്. തന്റെ കരിയറിലെയും ജീവിതത്തിലെയും ഓരോ വിജയങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അച്ഛൻ തനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സുപ്രിയ പലതവണ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഓർമകളും പല അവസരങ്ങളിലും അവർ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകയായി മുംബൈയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സുപ്രിയ, പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാനും ധൈര്യം നൽകിയത് അച്ഛനാണെന്ന് പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021ലാണ് സുപ്രിയയുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ വേർപാട് സുപ്രിയയെ മാനസികമായി വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ങായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്ന് പല കുറിപ്പുകളിലും സുപ്രിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം തന്റെ മകൾ അലകൃതക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ പല ശീലങ്ങളും താൻ മകളിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് സുപ്രിയ ഒരിക്കൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.