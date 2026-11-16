ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാതെ സെറ്റിൽ ദിവസേന 100 സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു; പിന്നീട് ആ ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് സോണി റസ്ദാൻ

ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാതെ സെറ്റിൽ ദിവസേന 100 സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു; പിന്നീട് ആ ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് സോണി റസ്ദാൻtext_fields
ഗർഭകാലത്തും അഭിനയത്തിലും നിർമാണ രംഗത്തും ഒരുപോലെ സജീവമായിരുന്ന ആലിയ ഭട്ടിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പിന്നിൽ അമ്മയും മുതിർന്ന നടിയുമായ സോണി റസ്ദാന്റെ മാതൃകയുണ്ട്. 2022ൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കവെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രമായ 'ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ'ലെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളിലും, മകൾ രാഹയുടെ ജനനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് റിലീസായ 'ഡാർലിങ്സ്' ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിലും ആലിയ തിളങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അർപ്പണബോധമെല്ലാം മകൾ പകർത്തിയത് തന്റെ കരിയറിലുടനീളം ഗർഭകാലത്തും വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അമ്മ സോണി റസ്ദാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്.
1980കളുടെ അവസാനത്തിലും 1990കളുടെ തുടക്കത്തിലും തന്റെ ഗർഭകാലത്ത് സോണി റസ്ദാനും സജീവമായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ 'ബനിയാദ്' എന്ന ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലാണ് താൻ ആദ്യമായി ഗർഭിണിയായതെന്ന് സോണി സ്ക്രീനിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തു. രമേഷ് സിപ്പിയും ജ്യോതി സ്വരൂപും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത് 1986ൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച് 1987ൽ അവസാനിച്ച പരമ്പരയായിരുന്നു ഇത്.
ബനിയാദിന്റെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഗർഭിണിയാകുന്നത്. സിപ്പി കുടുംബം എന്നോട് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത്. ആ കാലത്ത് ലോഖണ്ഡ്വാല കോംപ്ലക്സിലെ ഉൾപ്രദേശത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. രാവിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ ഒരു ടാക്സി പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞങ്ങളാകട്ടെ പുതിയതായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാറുമില്ലായിരുന്നു സോണി റസ്ദാൻ പറഞ്ഞു.
തന്റെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാക്കി നിർമാതാക്കൾ ചെയ്ത സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോണി വാചാലയായി. ‘രാവിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അവർ എനിക്കായി പ്രത്യേകം കാർ അയച്ചുനൽകുമായിരുന്നു. അന്ന് ലോഖണ്ഡ്വാല ഇന്നത്തെപ്പോലെ വികസിതമായിരുന്നില്ല. സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച മുറിയും മികച്ച പരിചരണവുമാണ് അവർ നൽകിയത്’ സോണി റസ്ദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആലിയ ഭട്ടിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയാതെ, ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ വെച്ച് ദിവസേന നൂറോളം സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നുവെന്നും താരം പറയുന്നു. താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സോണി റസ്ദാൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഓർത്തെടുത്തത്. ഗർഭിണിയാണെന്ന യാതൊരു സൂചനയും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമോ എനിക്ക് വലിയ തോതിൽ പുകവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സെറ്റിൽ വെച്ച് ദിവസേന ഏകദേശം നൂറോളം സിഗരറ്റുകൾ വരെ വലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.
താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഈ ശീലം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ചതായും സോണി റസ്ദാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ സജീവമായിരുന്ന സോണി റസ്ദാന്റെ ഈ പഴയകാല ഓർമപ്പെടുത്തലും തുറന്നുപറച്ചിലും ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗർഭകാലത്ത് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കശനമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇത്തരം അറിവില്ലായ്മകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ആരാധകർക്കിടയിൽ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഗർഭകാലത്ത് പുകവലിക്കുന്നത് അമ്മക്കും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം അറിയാതെയാണ് സോണി റസ്ദാൻ ഇത്തരത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത് എന്നതും, വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ആ ശീലം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി എന്നതും ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ ആലിയ ഭട്ടിന് പിന്നീട് ആരോഗ്യപരമായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, പൊതുവെ ഗർഭകാലത്തെ പുകവലി കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഗർഭകാലത്ത് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പുകവലി പോലുള്ള ശീലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും കർശനമായി നിർദേശിക്കുന്നത്.