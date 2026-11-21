‘ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം തിരികെ വരൂ’; ആലിയയുടെയും ഷഹീന്റെയും കുട്ടിക്കാല ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സോണി റസ്ദാൻtext_fields
മക്കളായ ആലിയ ഭട്ടിന്റെയും ഷഹീൻ ഭട്ടിന്റെയും ബാല്യകാല ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മുതിർന്ന നടി സോണി റസ്ദാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. പെൺമക്കൾ എത്ര വേഗത്തിലാണ് വളർന്നു വലുതായതെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലോടെ, അവരെ വീണ്ടും കൊച്ചുകുട്ടികളായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന സോണിയുടെ വാക്കുകൾ ആരാധകരുടെയും സിനിമാപ്രേമികളുടെയും ഹൃദയം തൊടുകയാണ്.
സോണി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തിൽ ആലിയയെയും ഷഹീനെയും ചെറുപ്പകാലത്ത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മനോഹര ചിത്രങ്ങളും, ഒടുവിൽ അമ്മയും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒന്നിച്ചുള്ള സെൽഫിയുമാണുള്ളത്. ‘എല്ലാ ദിവസവും മക്കളുടെ ദിനമാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ വേഗം വളർന്നുപോയെന്ന് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. തിരികെ വരൂ... ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം. നിങ്ങളെ വീണ്ടും കൊച്ചുകുട്ടികളായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും, വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാനും, മുടി ചീകിക്കൊടുക്കാനും വീണ്ടും സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി’ എന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സോണി റസ്ദാൻ കുറിച്ചത്.
ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സോണി റസ്ദാൻ, 'സാരാൻഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മഹേഷ് ഭട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അഭിനയരംഗത്ത് സജീവവും തിളക്കമാർന്നതുമായ കാലഘട്ടത്തിൽ, 1986ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. തുടർന്ന് 1988 നവംബറിൽ മൂത്ത മകൾ ഷഹീൻ ഭട്ടും, 1993 മാർച്ചിൽ ഇളയ മകൾ ആലിയ ഭട്ടും പിറന്നു. ഇന്ന് ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര നായികമാരിൽ ഒരാളായി ആലിയ ഭട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരിയും മാനസികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകയുമായി ഷഹീൻ ഭട്ടും സ്വന്തം മേഖലയിൽ സജീവമാണ്.
കുടുംബവിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയരംഗത്തും സോണി റസ്ദാൻ സജീവമായി തുടരുകയാണ്. റെൻസിൽ ഡിസിൽവ സംവിധാനം ചെയ്ത് ആൽക്കെമി ഫിലിംസ് നിർമിച്ച നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസായ 'ഷാഖ്: ട്രസ്റ്റ് നോ വൺ' എന്ന പ്രോജക്ടിലാണ് സോണി റസ്ദാൻ നിലവിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിനീതി ചോപ്ര പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ, വിശ്വാസവും സംശയവും, പ്രേരണയും സത്യവും, പ്രണയവും ഭ്രാന്തും തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അതിർവരമ്പുകളെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പരിനീതിക്കും സോണി റസ്ദാനും പുറമെ ജെന്നിഫർ വിംഗെറ്റ്, അനൂപ് സോണി, താഹിർ രാജ് ഭാസിൻ, ഹർലീൻ സേഥി, സുമീത് വ്യാസ്, ധ്രുവ് ചൗധരി തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ഈ സീരീസിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. വൈകാരികമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിനൊപ്പം പുതിയ സീരീസിന്റെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാലോകത്ത് ചർച്ചയാവുകയാണ്.