'കാർ വാങ്ങുന്നത് കുറക്കണമെന്ന് സോനം കപൂർ, എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നടി ബസിൽ വരൂ എന്ന് മറുപടി'; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരത്തിന് വിമർശനംtext_fields
മുംബൈയിൽ വെച്ചുനടന്ന എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് അവാർഡ് 2026 ചടങ്ങിനിടയിൽ ബോളിവുഡ് നടി സോനം കപൂർ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയും വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും നടി തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
നഗരത്തെ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമാക്കാൻ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ സോനം കപൂർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, "കൂടുതൽ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് കുറക്കുക, റോഡുകളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക, നദികൾ മലിനമാക്കാതിരിക്കുക." താൻ താമസിക്കുന്ന ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സിനടുത്തുള്ള മിഠി നദിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശതാവസ്ഥ താൻ നേരിട്ട് കാണാറുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായി മികച്ചൊരു ഭാവി കരുതിവെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ സോനമിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ട്രോളുകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. നടിയുടെ ആഡംബര ജീവിതശൈലിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നെറ്റിസൺസ് രംഗത്തെത്തിയത്. പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നടി ആദ്യം തന്റേതായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നാണ് ആരാധകരും വിമർശകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
"അടുത്ത തവണ സോനം പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ (ബസ്സ്, ട്രെയിൻ പോലുള്ള പൊതുഗാന യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങൾ) ഉപയോഗിക്കണം" എന്നായിരുന്നു ഈ പരാമർശത്തിന് താരത്തിന് ലഭിച്ച പരിഹസം. "വളരെ തമാശയായിരിക്കുന്നു, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമല്ലാത്ത ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്" എന്ന് മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചു. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരോട് കാറുകൾ കുറച്ചു വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടി താൻ സ്വന്തമായി കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് കുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
മുംബൈയിൽ നടന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസ് വില്യം, കേറ്റ് മിഡിൽടൺ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് സോനം കപൂറിന്റെ പരാമർശവും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള ഓൺലൈൻ വിവാദങ്ങളും വലിയ വാർത്തയായി മാറിയത്.