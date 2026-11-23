‘പ്രിയപ്പെട്ടവന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ’; നാഗ ചൈതന്യക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി ശോഭിതtext_fields
തെലുങ്ക് താരം നാഗ ചൈതന്യക്ക് 40-ാം പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി ഭാര്യയും നടിയുമായ ശോഭിത ധൂലിപാല. നവംബർ 23-ന് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ചൈതന്യക്ക് ‘ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ലവർ’ എന്നാണ് ശോഭിത ആശംസ കുറിച്ചത്. പ്രണയാർദ്രമായ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു വിഡിയോയും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരും കമന്റ് ബോക്സിൽ നാഗ ചൈതന്യക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് സജീവമാണ്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശോഭിത തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ നാഗ ചൈതന്യക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇരുവരും സൈപ്രസിൽ നടത്തിയ അവധിക്കാല യാത്രക്കിടെ പൈക്സിഡ ഫിഷ് ടാവേണിൽ വെച്ച് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. നാഗ ചൈതന്യ ശോഭിതയെ ചേർത്തുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും പോസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നാഗ ചൈതന്യയെ കാണാം. പ്രതിബിംബത്തിൽ നോക്കി രസകരമായ മുഖഭാവങ്ങൾ കാട്ടുന്ന ചൈതന്യയെയും, പിന്നിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ‘കമിൻസൈഡ്... ഡ്യൂഡ്’ എന്ന് പറയുന്ന ശോഭിതയുടെ ശബ്ദവും വിഡിയോയിലുണ്ട്. താരദമ്പതികളുടെ ഈ സന്തോഷനിമിഷങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ 'വൃഷകർമ്മ'യുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ആരാധകരുമായി സംവദിക്കാൻ 'ഓണസ്റ്റ് ടൗൺഹാളിൽ'എത്തിയപ്പോൾ, ശോഭിതയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് നാഗ ചൈതന്യ മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നു. ശോഭിതയിൽ നിരവധി നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അവളുടെ ചലനാത്മകമായ സ്വഭാവമാണ് തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘പരമ്പരാഗത സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെയും മനോഹരമായ സംഗമമാണ് ശോഭിത. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെയും നല്ലൊരു സമ്മിശ്രണമാണവൾ. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അവൾ എപ്പോഴും തയാറാണെന്നാണ് അന്ന് നാഗ ചൈതന്യ പറഞ്ഞത്.
അവധിക്കാല യാത്രകളിലെ ഒരു അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ‘ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും. അത് പാളിയാൽ എന്റെ മനസ്സ് പകച്ചുനിൽക്കും. എന്നാൽ ശോഭിത പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി മുൻകൈയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. അവളുടെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. അവളുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയും ജിജ്ഞാസയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്’ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിപാടിയിലെ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ടിൽ ഭാര്യയെ ഒറ്റവാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, മടികൂടാതെ 'ലവ്' എന്നായിരുന്നു നാഗ ചൈതന്യ നൽകിയ മറുപടി.