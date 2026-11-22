‘തനിക്കും ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചു, നിരന്തര ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കാരണം കണ്ടെത്തിയത്’; ഫെയർനെസ് ക്രീമിന് ഇരയായെന്ന് ഗായകൻ സലീം കോടത്തൂർtext_fields
മലപ്പുറം: മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം തന്നെയും ബാധിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ ഗായകൻ സലീം കോടത്തൂർ. ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച 17കാരിക്ക് ഉണ്ടായ 'മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപ്പതി' എന്ന അതേ രോഗാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും രോഗകാരണം തിരിച്ചറിയാൻ ശരീരത്തിൽ നടത്താത്ത പരിശോധനകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാസങ്ങളോളം നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കും പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണ് രോഗകാരണം പോലും കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു വർഷത്തോളം പരിപാടികൾക്കും മറ്റും പോകാനോ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം അഡ്മിറ്റായി ചികിത്സ നടത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കാസർകോട്ടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിർദേശിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നത്. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ മുഖത്ത് നിറം വർധിക്കുന്ന രീതിയിൽ റിസൾട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. വെറും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ തന്റെ ചർമ്മത്തിന് മാറ്റം വരികയും വെളുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഒന്നര മാസത്തോളം ഈ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തനിക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. മൂത്രത്തിൽ അണുബാധ, കണ്ണിലും കാലിലും നീര് വരിക, അമിതമായ ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു.
ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി. ധാരാളം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിന്റെ ഉറവിടം ഫെയർനെസ് ക്രീം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം ചികിത്സയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നെന്നും, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അന്ന് വിധിയെഴുതിയെന്നും വിഡിയോയിൽ സലീം കോടത്തൂർ വ്യക്തമാക്കി.
അമിത അളവിൽ മെർക്കുറി കണ്ടെത്തിയ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച 17 കാരിയുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായെന്ന് മലപ്പുറത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായ രോഗനിർണയത്തിലൂടെയും വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായും അരീക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിലും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തനിക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് വിവരം പ്രമുഖ ഗായകൻ പങ്കുവെച്ചത്.