'എന്റെ പക്കൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടറിഞ്ഞാണ് വളർന്നത്'; വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് കമൽ ഹാസൻ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് ശ്രുതി ഹാസൻ

'എന്റെ പക്കൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടറിഞ്ഞാണ് വളർന്നത്'; വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് കമൽ ഹാസൻ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് ശ്രുതി ഹാസൻtext_fields
പ്രശസ്ത സിനിമ താരങ്ങളായ കമൽഹാസന്റെയും സരികയുടെയും മകളായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ആഡംബരങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് താൻ വളർന്നതെന്ന പൊതുധാരണ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് നടി ശ്രുതി ഹാസൻ. താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും പിതാവ് തനിക്ക് നൽകിയ കർശനമായ ജീവിതമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം പങ്കുവെച്ച വിശേഷങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
താൻ എപ്പോഴും ഒരു അച്ചൻ കുട്ടി ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തികച്ചും ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പിതാവിനെപ്പോലെയാണെന്ന് ശ്രുതി പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് 99 മാർക്ക് വാങ്ങി വന്നാൽ പോലും, 'ആ ഒരു മാർക്ക് എവിടെ?' എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്,' എന്ന് ശ്രുതി തമാശരൂപേണ പറയുന്നു. മക്കളെ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്താൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായി തൃപ്തനാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അദ്ദേഹം എന്നെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു അതൃപ്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്" എന്നായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ മറുപടി.
ഒരു ഗായിക എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗായികയായും ഗാനരചയിതാവായും തന്റെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ കാലഘട്ടം ഏറെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. അതൊരു എളുപ്പമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രുതി പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നും തമാശരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും താൻ ഒരിക്കലും വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ താൻ സംഗീതം പഠിച്ചപ്പോൾ വന്ന ചിലവുകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ സ്വന്തമായി ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിലെ ട്യൂഷൻ ഫീസും താമസസ്ഥലവുമുള്ള ചെലവുകൾ അച്ചൻ ഏറ്റെടുത്തത്.
അച്ചന്റെ നയം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു "നിനക്ക് അമ്പതാം വയസ്സിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള പണം ഞാൻ തരാം. എന്നാൽ അതിനുപുറമേയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് നിന്റെ ജീവിതമാണ്." അത്തരമൊരു ശക്തമായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ താൻ സർവ്വേശ്വരനോട് നന്ദിയുള്ളവളാണെന്നും ശ്രുതി പറയുന്നു.
മുൻപ് ട്വിങ്കിൾ ഖന്നയുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലും തന്റെ അച്ചൻ തനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് ശ്രുതി വാചാലയായിട്ടുണ്ട്. താൻ പലപ്പോഴും തമാശയായി പറയുന്നതുപോലെ അപ്പൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച 'ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീന്റെ രാക്ഷസനെ' പോലെയാണ്. എന്നാൽ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്താനും നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച ഒരു പിതാവ് കൂടെയുണ്ടെന്നത് വലിയൊരു ശക്തിയാണെന്നും ശ്രുതി ഹാസൻ അഭിമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.