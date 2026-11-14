'വീട്ടിലെ ഡമ്മി തനിയെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി'; മുംബൈയിലുണ്ടായ പ്രേതാനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ശ്രുതി ഹാസൻ

'വീട്ടിലെ ഡമ്മി തനിയെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി'; മുംബൈയിലുണ്ടായ പ്രേതാനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ശ്രുതി ഹാസൻtext_fields
പ്രശസ്ത നടിയും കമൽ ഹാസന്റെ മകളുമായ ശ്രുതി ഹാസൻ തന്റെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിലുണ്ടായ അസാധാരണവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജീവനുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു മാനെക്വിൻ (ഡമ്മി രൂപം) യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പലതവണ തനിയെ സ്ഥലം മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചില പ്രത്യേക ഊർജ്ജങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവുണ്ടെന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ ദുരൂഹമായ അന്തരീക്ഷം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ടെന്നും ശ്രുതി പറയുന്നു.
നേഹ ധൂപിയയുടെയും അംഗദ് ബേദിയുടെയും 'ഡബിൾ ഡേറ്റ്' യൂട്യൂബ് പരമ്പരയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ശ്രുതി തന്റെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. 'ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വിചിത്രമായ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് അറിയാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് പണ്ടുതമുതലേ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലായ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വളരെ ശാന്തമായ ഒരു ഊർജ്ജമാണുള്ളത്. പക്ഷേ എന്റെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുള്ളതായി എനിക്ക് ശക്തമായി തോന്നിയിരുന്നു,' താരം പറഞ്ഞു.
"എന്റെ കബോർഡിൽ വെക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അധികമായി വന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ 'ഫിയോണ' എന്ന് പേരിട്ട ഈ ഡമ്മി വീട്ടിൽ വെച്ചത്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ അതിനോട് തമാശയായി ഹായ് പറയാറുമുണ്ടായിരുന്നു." എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഡമ്മി യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി സ്ഥാനങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയെന്ന് ശ്രുതി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് താൻ അത് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി താരം പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കി, അതങ്ങ് പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു," 2007-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഐ ആം ലെജൻഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡമ്മികൾ നിഗൂഢമായി ചലിക്കുന്ന രംഗങ്ങളോട് ഈ അനുഭവത്തെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വ്യക്തമാക്കി. "ആരാണ് നിന്നെ മാറ്റിയത്?" എന്നായിരുന്നു തനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയതെന്ന് അവർ ഓർത്തെടുത്തു.
ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ഉടൻ തന്നെ താൻ മതപരമായ വഴികളാണ് തേടിയതെന്ന് ശ്രുതി വ്യക്തമാക്കി. ഹനുമാൻ ചാലിസ കേൾപ്പിക്കുകയും കൈകളിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡമ്മി പൂർണമായി അഴിച്ചുമാറ്റി വീട് മുഴുവൻ സീൽ ചെയ്തുവെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. "ഇപ്പോൾ ആ വീട് വളരെ ശാന്തമാണ്," എന്നും ശ്രുതി പറഞ്ഞു.