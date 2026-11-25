കാലുകൾ നീരുവന്നു, പേശീവലിവും; ഈത്തയിലെ ഗാനത്തിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധ കപൂർ ധരിച്ചത് 8കിലോ ഭാരമുള്ള ചിലങ്കtext_fields
ശ്രദ്ധ കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈത്ത സിനിമ ഡിസംബർ നാലിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശസ്ത തമാശ-ലാവണി കലാകാരിയായ വിഠാബായ് ഭാവു മാങ് നാരായൺഗാവ്കറുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ചിത്രത്തിലെ ലാവണി ഗാനത്തിനായി നടി 25 ദിവസത്തോളം കഠിന പരിശീലനം നടത്തിയതായി സംവിധായകൻ ലക്ഷ്മൺ ഉടേക്കർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇരു കാലുകളിലുമായി എട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ചിലങ്കകൾ ധരിച്ച് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം അവർ അഭ്യസിച്ചുവെന്നും, ഇതിനിടയിൽ കാലുകൾ നീരുവരികയും ചിത്രീകരണത്തിനിടെ പേശീവലിവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൂനെയിൽ നടന്ന ജി ജി രേ ജി എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിലാണ് ലക്ഷ്മൺ ഉടേക്കർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ചിത്രത്തിൽ തമാശ-ലാവണി കലാകാരിയായാണ് ശ്രദ്ധ വേഷമിടുന്നത്. ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം സുഗമമായി പൂർത്തിയായെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസം ശ്രദ്ധക്ക് പേശീവലിവ് ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവക്കേണ്ടി വന്നു.
ഈത്തയിലെ കഥാപാത്രത്തെ ശ്രദ്ധയോളം മികവോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബോളിവുഡിൽ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റിലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊമോഷൻ വർക്കുകൾ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ശ്രദ്ധ കപൂറിന്റെ ഈത്ത സിനിമക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് സൽമാൻ ഖാന്റെ മാതൃഭൂമിയും റിലീസിനെത്തുന്നത്.