‘നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയാറാണ്’; ജോലി തേടിയുള്ള വിഡിയോക്ക് പിന്നാലെ ശരദ് കപൂറിനെ തേടി ഷാരൂഖിന്റെ ഫോൺ കോൾtext_fields
ജോലി തേടിയുള്ള വികാരനിർഭരമായ വിഡിയോ സന്ദേശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ, ബോളിവുഡ് നടൻ ശരദ് കപൂറിനെ തേടി സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഫോൺ കോൾ എത്തി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 'ജോഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച സഹതാരത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ വിളിച്ചത്. ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം തിളങ്ങിനിന്ന ശരദ് കപൂറിന് ഈ ഫോൺ കോൾ കേവലം ഒരു പ്രോത്സാഹനം മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നവഭാരത് ടൈംസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ തന്നെ വിളിച്ച വിവരം ശരദ് കപൂർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ എന്ത് കാര്യവും ചെയ്തോളൂ, നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയാറാണ്’ എന്നാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ശരദ് വ്യക്തമാക്കി. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ ഉടൻ തന്നെ നേരിട്ട് കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2000ത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജോഷ്' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ ദിവസങ്ങളിലെ ഓർമകളും ശരദ് കപൂർ പങ്കുവെച്ചു. അക്കാലത്ത് തങ്ങൾക്കിടയിൽ അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, മികച്ചൊരു സിനിമ പുറത്തുവരണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ഷാരൂഖിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം താൻ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നും തനിക്ക് എതിരായ സീനുകളിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ശരദ് ഓർത്തെടുത്തു. ഷാരൂഖ് ഖാൻ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള നടനുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്റെ നാല് വളർത്തുനായകളെ പിരിയുന്ന ശരദ് കപൂറിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആരാധകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയുയർന്നത്. തുടർന്ന്, വിഷാദരോഗത്തോടും കാലിനേറ്റ പരിക്കിനോടും താൻ പൊരുതുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വൈകാരിക വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചു.
പണമല്ല തന്റെ പ്രശ്നമെന്നും വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമാകാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം സിനിമാലോകത്തോട് അവസരങ്ങൾക്കായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ‘നല്ല വർക്കുകൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സിന്റയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു മാനസിക പിന്തുണ മാത്രം മതി’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.
ഷാരൂഖ് ഖാന് പുറമെ നടന്മാരായ സോനു സൂദും സൽമാൻ ഖാനും ശരദ് കപൂറിന് സഹായഹസ്തവുമായി നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുംബൈക്ക് സമീപം കർജാത്തിലെ ഒരു ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ശരദിന്റെ കാലിന്റെ ചികിത്സക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സോനു സൂദ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. കൂടാതെ, സൽമാൻ ഖാൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി.
1994ൽ 'മേരാ പ്യാരാ ഭാരത്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശരദ് കപൂർ, 'ജോഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി 2027 ജനുവരിയോടെ വീണ്ടും കാമറക്ക് മുന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താരം.