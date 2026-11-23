‘ഹിംസക്കു പകരം സംഭാഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാം’; മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ഷാറുഖ്text_fields
വെറുപ്പ് സ്നേഹമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഹിംസക്ക് പകരം സംഭാഷണത്തിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഷാറുഖ് ഖാൻ. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ 18ാം വാർഷികത്തിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള സമാധാന പുരസ്കാര വേദിയിലായിരുന്നു ഷാറുഖിന്റെ സമാധാന സന്ദേശം. പരിപാടിക്ക് വൈകിയെത്തിയതിന് മാപ്പു ചോദിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ സമാധാനം ഹൃദയത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതു രാജ്യങ്ങളിലെത്തിയാലും അളവറ്റ സ്നേഹത്തിൽ നാട്ടുകാർ പൊതിയും. എല്ലാവരിലും ഇന്ത്യയോട് ഉറ്റ സ്നേഹമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. സമാധാനത്തിന്റെ മാതൃകയായി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദിൽവാലേ ദുൽഹാനിയ ലെ ജായേംഗെയിലെ പ്രശസ്തമായ ‘ബഡേ ബഡേ ഷേറോൻ മേ’ എന്ന പ്രശസ്തമായ സംഭാഷണം ഉദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹം ശക്തരായ രാജ്യങ്ങളെടുക്കുന്ന വലിയ തീരുമാനങ്ങളിലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെതായ കുഞ്ഞു പ്രവൃത്തികൾ കാണാതെ പോകരുതെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു.
‘‘എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ പലതിനായി നാം പട നയിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകാം. സ്വത്വം നിലനിർത്താനാകാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടിയുമാകാം. വെറുതെ പാർകിങ് സ്പോട്ടിൽ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്കു വരെ അടിയുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവക്കിടയിലെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് -ഒരിക്കലും നാം പട പൊരുതേണ്ടാത്ത ഒന്നാണ് സമാധാനവും ശാന്തിയും. ഇളയ മകൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്: നാം വെറുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമായി മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന്. അത് ലളിതമാണെന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി. ഹിംസക്കു പകരം സംഭാഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭയത്തിനു പകരം വിശ്വാസവും. പരസ്പരം സൗഹാർദത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കുകയുമാകാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്നേഹം വാഴും’’- ഷാറുഖ് പറഞ്ഞു.