എക്സ്പ്രഷൻ ക്വീനിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ ക്വീനിലേക്ക്; നസ്രിയയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി സീനിന്റെ സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർtext_fields
12 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ നസ്രിയ നസീം തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യക്ക് ഒപ്പം 'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ മായ എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ നസ്രിയ ഇത്തവണ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ ചെയ്ത നസ്രിയയെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ക്വീൻ എന്നാണ്.
ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീൻ' നവംബർ 6 ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് മുതൽ വലിയ ചർച്ചയാണ്. ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 140 കോടിയിലധികം രൂപ ചിത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നസ്രിയയുടെ സ്റ്റണ്ട് സീക്വൻസ്.
നസ്രിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ വരുന്നത് ക്യൂട്ടും ബബ്ലിയുമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. 'സീൻ' ആ ഇമേജിനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകരെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന കുസൃതിയും ചിരിയും ഒക്കെയുള്ള മായ പിന്നീട് ആക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തിയറ്ററിൽ കയ്യടിയാണ്.
സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് മായ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ പറയുന്നു. നസ്രിയയുടെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മുഖമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
'സീൻ' സിനിമയുടെ സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർ ചേതൻ ഡിസൂസ പങ്കുവെച്ച ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. നസ്രിയക്കൊപ്പം കഠിനമായ സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്. നസ്രിയയുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചേതൻ കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
‘എക്സ്പ്രഷൻ ക്വീനിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ ക്വീനിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ ചിത്രം!" എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. നസ്രിയക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഓരോ മൂവും പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ താൽപര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓരോ സ്റ്റണ്ടിനും അവർ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകി. പരാതികളില്ല, ഒഴികഴിവുകളില്ല, വെറും അർപ്പണബോധവും പരിശ്രമവും മാത്രം. അവർ എന്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കി’ എന്നും ചേതൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചേതൻ ഡിസൂസയുടെ പ്രശംസക്ക് നസ്രിയ നൽകിയ മറുപടിയും വൈറലായി. തന്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് നർമ്മബോധത്തോടെയാണ് നസ്രിയ പ്രതികരിച്ചത്. ചേതന്റെ പോസ്റ്റ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നസ്രിയ എഴുതി, ‘മാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്നാണ്.
ഒപ്പം ചിരിക്കുന്ന ഇമോജിയും ചേർത്തു. ചേതനെ ‘ഈ ജോലിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചയാൾ’ എന്നും നസ്രിയ വിളിച്ചു.ഈ മറുപടി ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. "ഒജി മമിത തിരിച്ചെത്തി" എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നസ്രിയയുടെ പ്രകടനം കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പലരും ഇത് അവരുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പ്രകടനമാണെന്ന് പറയുന്നു.