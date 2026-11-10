‘ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു’; ദൊറോത്തിയെക്കുറിച്ച് സംഗീത് പ്രതാപ്

‘ഇനി ഒരിക്കലും കാണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു’; ദൊറോത്തിയെക്കുറിച്ച് സംഗീത് പ്രതാപ്text_fields
കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ 'ദൊറോത്തി' എന്ന ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച് നടന് സംഗീത് പ്രതാപ്. സിനിമ തന്നെ ആഴത്തില് സ്പര്ശിച്ചുവെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ആ ചിത്രം വീണ്ടും കാണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചുവെന്നും സംഗീത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
‘ഞാന് ദൊറോത്തി ഇനി ഒരിക്കലും വീണ്ടും കാണില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ആ ചിത്രം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയുടെ മാജിക് ഒന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം’ എന്നാണ് സംഗീത് കുറിച്ചത്. സംഗീതിന്റെ കുറിപ്പ് ഇതിനകം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളുമാണ് കുറിപ്പിന് താഴെ പ്രതികരണങ്ങളുമായി എത്തിയത്. ദൊറോത്തി നല്കിയ അനുഭവം തങ്ങള്ക്കും സമാനമായിരുന്നുവെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്.
ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ശേഷം അത് വീണ്ടും കാണാതിരിക്കാന് തീരുമാനിക്കുക എന്നത് അപൂര്വമാണ്. എന്നാല് ആദ്യ കാഴ്ചയില് കിട്ടിയ അനുഭവം അത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് താന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സംഗീതിന്റെ വാക്കുകളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. സിനിമ കണ്ടപ്പോള് ഉണ്ടായ വൈകാരികമായ ചലനം വീണ്ടും കാണുമ്പോള് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയവും കുറിപ്പില് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമാ മേഖലയില് നിന്നുള്ള പലരും സംഗീതിന്റെ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് ദൊറോത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലും ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൊറോത്തിയില് സനന്ത്, ഋഷികാന്ത്, കീര്ത്തി സുരേഷ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നത്. സനന്തും ഋഷികാന്തും അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കീര്ത്തി സുരേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൊറോത്തി എന്ന കഥാപാത്രം കടന്നുവരുന്നതോടെ അവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
സൗഹൃദവും പ്രണയവും സ്വത്വവും നഷ്ടവും എല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ കമേഴ്സ്യല് സിനിമകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കും വികാരങ്ങള്ക്കും ചിത്രം കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡൊറോത്തി വെറുമൊരു സിനിമയല്ല, ഒരു അനുഭവമാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. എല്ജിബിടിക്യുഐഎ+ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വലിയ പ്രശംസ നേടിയ ചിത്രം നിരൂപക പ്രശംസയ്ക്കൊപ്പം ബോക്സ് ഓഫീസിലും വിജയം നേടി.