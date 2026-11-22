മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് പിന്നാലെ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും കാവ്യ മാരന്റെയും വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനെത്തി സംഗീതtext_fields
ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും കാവ്യ മാരന്റെയും വിവാഹ സൽക്കാര ചടങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത എത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഈ താരനിബിഡമായ ചടങ്ങിൽ രജനികാന്ത്, കമൽഹാസൻ തുടങ്ങി തമിഴ് സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിജയ് ചടങ്ങിൽ നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സംഗീത അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമല്ലാതെ പിന്നീടാണ് വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
കടും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചുരിദാർ അണിഞ്ഞെത്തിയ സംഗീത ചടങ്ങിലുടനീളം വളരെ സന്തോഷവതിയായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സൗഹൃദപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്ത അവർ, നവദമ്പതികളായ അനിരുദ്ധിനും കാവ്യക്കും ആശംസകൾ നേരുകയും അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
മറുവശത്ത് സംഗീത എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേദിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പൂച്ചെണ്ട് നൽകിയാണ് നവദമ്പതികളെ ആശംസിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് രജനികാന്തുമായും എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായും അദ്ദേഹം സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചെങ്കൽപ്പേട്ട് കോടതിയിൽ സംഗീത വിവാഹമോചന ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ ആ ഹരജി പിൻവലിച്ചതോടെ കേസ് അവസാനിച്ചിരുന്നു. 1998-ൽ യുകെയിൽ വെച്ച് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 1999-ൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്ത ഇവർക്ക് ജേസൺ സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്.
2025 മുതൽ തന്നെ അനിരുദ്ധും കാവ്യ മാരനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെയും വിവാഹത്തെയും കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുവരും അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒക്ടോബറിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹവാർത്ത ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടത്. തുടർന്ന് നവംബർ 10-ന് ഗ്രീസിൽ വെച്ച് വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും നവംബർ 11-ന് ഇരുവരും വിവാഹിതരാവുകയുമായിരുന്നു. കാവ്യയുടെ മാതാപിതാക്കളായ കലാനിധി മാരനും കാവേരി മാരനും നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ചെന്നൈയിലെ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് പ്രമുഖർ ഒഴുകിയെത്തിയത്.