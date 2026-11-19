ആദ്യ കൺമണിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി സാമന്തയും രാജും; വീട്ടിൽ പ്രത്യേക പൂജtext_fields
ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നടി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ രാജ് നിദിമോരുവും വീട്ടിൽ പ്രത്യേക പൂജ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ കൺമണിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സാമന്ത തന്നെയാണ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചത്.
ചുവന്ന ചുരിദാറണിഞ്ഞ് സാമന്തയും, അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ക്രീം കുർത്തയും വെള്ള പൈജാമയും ധരിച്ച രാജ് നിദിമോരുവും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് സാമന്ത അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നതും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങളും താരം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായ മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലുണ്ട്.
തന്റെ 'മാ ഇന്റി ബംഗാരം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയാഘോഷ വേളയിലാണ് സാമന്ത ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് ശേഷം മാതൃത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കുമെന്നും തുടർന്ന് സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്നും അന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‘മാ ഇന്റി ബംഗാരത്തിന് ശേഷം എന്റെ ശാരീരികാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടിവരും. മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആരാധകർക്കായി മറ്റൊരു സിനിമയുമായി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും’ എന്നായിരുന്നു സാമന്ത അന്ന് പറഞ്ഞത്. 2025 ഡിസംബർ ഒന്നിന് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു സാമന്തയും രാജ് നിദിമോരുവും വിവാഹിതരായത്.
'ദി ഫാമിലി മാൻ 2' എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പ്രൊഫഷണലായി ഒന്നിക്കുന്നത്. അതിൽ സാമന്ത നിർണായക വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് 'സിറ്റാഡൽ: ഹണി ബണ്ണി', 'മാ ഇന്റി ബംഗാരം' എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഇവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. വേൾഡ് പിക്കിൾബോൾ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ ചാംപ്സിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സമാന്തയും രാജും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. പിന്നീട് വിവാഹ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഇരുവരും ബന്ധം ഔദ്യോഗികമാക്കുകയായിരുന്നു.