അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന ആഡംബര വാച്ചുകൾ സമ്മാനിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡിന്റെ സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാൻ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും അണിയറപ്രവർത്തകരോടും എപ്പോഴും സ്നേഹവും കരുതലും കാണിക്കുന്നതിൽ മുന്നിലാണ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ‘മാതൃഭൂമി: മേയ് വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് നൽകി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നവംബർ 12-ന് പൻവേലിലെ തന്റെ ഫാംഹൗസിലേക്ക് ചിത്രത്തിലെ 20 മുതൽ 25 വരെ വരുന്ന കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ഒത്തുചേരലിനായി ക്ഷണിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് തങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും കരുതിയത്. എന്നാൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ച പിന്നീട് സന്തോഷക്കണ്ണീരും ആഹ്ലാദവും നിറഞ്ഞ ഒരു അപൂർവ്വ നിമിഷമായി മാറുകയായിരുന്നു.
സിനിമക്കുവേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അണിയറപ്രവർത്തകർക്കുള്ള സ്നേഹസൂചകമായി പുരുഷന്മാർക്ക് ലോഞ്ചിൻസ് ടാഗ് ഹ്യൂയർ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളും സ്ത്രീകൾക്ക് റാഡോ ടൈംപീസുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 2 ലക്ഷം മുതൽ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര സ്വിസ് വാച്ചുകളാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സമ്മാനിച്ചത്. സൽമാൻ ഖാനെപോലെ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു താരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതവും അമൂല്യവുമായ സ്നേഹസമ്മാനം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ ടീമും.
സംവിധായകൻ അപൂർവ്വ ലഖിയ അഭിനേതാക്കളായ ചിത്രംഗദ സിങ്, അങ്കുർ ഭാട്ടിയ, വിപിൻ ഭരദ്വാജ്, തന്യ ദേശായി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ ഒത്തുചേരലിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സൽമാൻ ഖാന്റെ ഈ കരുതലും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി സിനിമയിടങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.