മായാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടർച്ച; കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ വീട്ടിലെത്തി സലിംകുമാറിന്റെ കുടുംബംtext_fields
മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും സലിംകുമാറും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇപ്പോൾ സലിംകുമാറിന്റെ കുടുംബം കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ എ.ബി. മൻസിലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സലിംകുമാറിന്റെ ഭാര്യ സുനിതയാണ് മക്കളായ ചന്തുവിനും ആരോമലിനുമൊപ്പം ഹനീഫയുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ എത്തിയത്. ഭർത്താവിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാനായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം. ജീവനുതുല്യം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ രണ്ട് മഹാപ്രതിഭകളും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. എങ്കിലും അവർ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ ദീപശിഖ അണയാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ.
കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും സലിംകുമാറും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മലയാളികൾ ഈ സ്നേഹം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. വെള്ളിത്തിരയിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലും അവർ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ആ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഇന്നും മായാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.
പ്രിയതാരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച പുലിവാൽ കല്യാണവും 'മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കവും കുഞ്ഞിക്കൂനനും സി.ഐ.ഡി മൂസയുമൊക്കെ ഇന്നും എന്നും നമ്മെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തീർത്ത ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ. സിനിമക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും അവരുടെ സൗഹൃദം ദൃഢമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ മരിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പോകാതിരുന്നതിന് സലിംകുമാർ പറഞ്ഞ കാരണം കേട്ട് വേദനിച്ചവരും ഏറെയാണ്.
‘ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ കൂടെയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം വേറെ ആരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ.
അതിന്റെ അസൂയ ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ ഒരാളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹനീഫ്ക്ക മരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഹനീഫ്ക്ക മരിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പോയില്ല. ടിവിയിൽ പോലും കണ്ടില്ല. കാരണം ഹനീഫ്ക്ക അങ്ങനെ മരിച്ച് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും ഹനീഫ്ക്കയുടെ സിനിമ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചിരിക്കും. മരിച്ച് പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നതാണ് സത്യം എന്നായിരുന്നു അന്ന് സലിംകുമാർ പറഞ്ഞത്.