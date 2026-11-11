രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കരീന സംസാരിക്കില്ല; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ

രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കരീന സംസാരിക്കില്ല; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻtext_fields
ബോളിവുഡിലെ താര ദമ്പതികളായ സെയ്ഫ് അലി ഖാനും കരീന കപൂറും 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ച് 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' സീസൺ 9ൽ എത്തിയത് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇരുവരുടെയും കെമിസ്ട്രിയും, തമാശകളും, ഫിൽട്ടറില്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങളും കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.
കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായെത്തുന്ന പ്രശസ്ത സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഷോയിൽ ഒരു ദമ്പതികൾ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാമതും ഒരുമിച്ച് എത്തുന്ന ഏക ജോഡി സെയ്ഫും കരീനയുമാണെന്ന് കരൺ തന്നെ എപ്പിസോഡിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2010ൽ സീസൺ 3ലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് കോഫി കൗച്ചിൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ സെയ്ഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു രസകരമായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. വീട്ടിൽ കരീന എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് സെയ്ഫിന്റെ മറുപടി.
‘അവളെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാം. അവൾ രാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞ്, കിടക്കയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല’ എന്നാണ് സെയ്ഫ് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കരീന പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദയാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്ക് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു എന്നും സെയ്ഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറയാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവൾ ഹും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശബ്ദയാകും. ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ? അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശബ്ദയായിരിക്കുന്നത്? എന്ന്. അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു സെയ്ഫ് പറഞ്ഞു.
സെയ്ഫിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് കരീന തന്റെതായ സ്റ്റൈലിൽ മറുപടിയും നൽകി. അതാണ് എന്റെ ഡൗൺടൈം എന്നാണ് കരീന പറഞ്ഞത്. രാത്രിയിലെ ആ സമയം തന്റെ സ്വന്തം വിശ്രമ സമയമാണെന്നാണ് കരീനയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ രാവിലെ കരീന തീർത്തും വ്യത്യസ്തയാണെന്നും സെയ്ഫ് വെളിപ്പെടുത്തി. ‘രാവിലെ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റർടെയ്നിങ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരീന തന്നെ പറഞ്ഞു. രാവിലെയുള്ള കരീനയുടെ ഹൈ എനർജിയെക്കുറിച്ചും സെയ്ഫ് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. രാവിലെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജമാണ്, ഫോണിൽ സംസാരമാണ്, ചിലപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കും, അവൾ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്നാണ് സെയ്ഫ് പറഞ്ഞത്.
സെയ്ഫും കരീനയും വിവാഹശേഷവും സിനിമയിൽ സജീവമാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം ചെറിയ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെ എപ്പിസോഡ് ആരാധകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി.16 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവ് കോഫി വിത്ത് കരണിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഒന്നായി മാറുമെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.