സെയ്ഫ് അലി ഖാന് വധഭീഷണി; മുൻ മന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയുടെ പേരിലെന്ന് പൊലീസ്text_fields
മുംബൈ: എൻ.സി.പി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ബാബാ സിദ്ദീഖി വധക്കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ പ്രതിയുടെ പേരിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ സെയ്ഫ് അലി ഖാന് വധഭീഷണി. സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ ഫോണിലേക്ക് ആണ് ശബ്ദസന്ദേശ രൂപത്തിൽ ഭീഷണി എത്തിയത്. ബാബാ സിദ്ദീഖി വധക്കേസിൽ പൊലീസ് തേടുന്ന പ്രതി സിഷാൻ അക്തറിന്റെ പേരിലാണ് സെയ്ഫ് അലി ഖാന് വധഭീഷണി ശബ്ദസന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ബാബാ സിദ്ദീഖിക്ക് നേരിട്ട അതേ ഗതി തനിക്കും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് സന്ദേശത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്ന് പൊലിസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഭീഷണി യഥാർഥത്തിൽ സിഷാൻ അക്തർ തന്നെയാണോ അയച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ താരങ്ങളെയും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുകയാണോ എന്നും മുംബൈ പൊലിസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ നടൻ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.
മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മന്ത്രിയും എൻ.സി.പി നേതാവുമായിരുന്ന ബാബാ സിദ്ദീഖിയെ 2024 ഒക്ടോബറിൽ മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലുള്ള മകന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയാണ് സീഷാൻ അക്തർ.
നേരത്തെ നടന്മാരായ തുഷാർ കപൂർ, ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന എന്നിവർക്കും സമാനമായ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഭീഷണി ഉയർന്നത്. ഈ ഭീഷണി കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയും 30കാരനുമായ ഐ.ഐ.ടി ബിരുദധാരി വൈഭവ് മിശ്രയെ പൊലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘവുമായും ബന്ധമില്ലെന്നും ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ എ.ഐ ഉപയോഗിച്ചതായുമാണ് പൊലീസ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പുതിയ ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.