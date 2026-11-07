വിജയ് സിനിമ വിട്ടതുപോലെ ധനുഷും സിനിമ വിടരുത്; രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ അഭ്യർഥനയുമായി സായ് പല്ലവി

വിജയ് സിനിമ വിട്ടതുപോലെ ധനുഷും സിനിമ വിടരുത്; രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ അഭ്യർഥനയുമായി സായ് പല്ലവിtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ് നടൻ ധനുഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ, അദ്ദേഹം സിനിമയിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് നടി സായ് പല്ലവി. വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിനിമാഭിനയം അവസാനിപ്പിച്ച കാര്യം പരാമർശിച്ചായിരുന്നു സായ് പല്ലവിയുടെ പ്രതികരണം.
ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്ന 'ഒഎം – ചാപ്റ്റർ 1: ഉദിരം – ദ ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിലായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്നൈയിലെ ഒരു കോളജിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
പരിപാടിക്കിടെ ധനുഷിന്റെ ആരാധകർ നിരവധി പതാകകളുമായി എത്തിയതുകണ്ട സായ് പല്ലവി, വേദി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തെപ്പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ധനുഷിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത്, 'താങ്കൾ എന്തു ചെയ്താലും ഞാൻ പിന്തുണക്കും. അടുത്തിടെയാണ് വിജയ് സാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സിനിമാഭിനയം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ധനുഷ് സാർ എന്നും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു നടനായി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം" എന്ന് സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു. സദസ്സിൽനിന്ന് വലിയ ആവേശത്തോടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
അതേസമയം, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധനുഷ് ചടങ്ങിൽ പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ ചിലർ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചില വ്യക്തികൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾക്കോ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "എന്നെ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ്. എന്റെ ആരാധകരാണ് എനിക്ക് പിന്നിലുള്ളത്. ജനങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പവുമുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു ധനുഷിന്റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ ആരെയാണ് പരാമർശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല.
നവംബർ 20-നാണ് ധനുഷ് നിർമിച്ച 'ഒഎം' തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. നിലവിൽ സിനിമകളിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ധനുഷ് പരിപാടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.