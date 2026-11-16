‘മുടി മുറിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു, അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് വിഗ് ആണോ എന്ന്’; ഓം സിനിമക്കായി സായ് പല്ലവി മുടി മുറിച്ചപ്പോൾ...text_fields
നിതീഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'ത്തിൽ സീതയായി തിളങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്താൻ ഒരുങ്ങി സായ് പല്ലവി. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒഎം: ചാപ്റ്റർ 1-ഉതിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്'എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് താരം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ചന്ദനക്കടത്ത് റാക്കറ്റിനെ വേട്ടയാടുന്ന നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി താരം തന്റെ മുടി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയത് സിനിമ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്കായി മുടി മുറിക്കേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൗതുകകരമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സായ് പല്ലവി 'ബഹൈൻഡ് വുഡ്സി'ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഞാൻ എന്റെ മുടി മുറിച്ചു. കഥയും എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ വേഷത്തിനായി എനിക്ക് ഈ രൂപമാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി. കഥയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി മുടി മുറിക്കാൻ ഞാൻ തയാറായത്. മുടി മുറിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ആ ലുക്ക് അമ്മയെ വിഡിയോ കോളിലൂടെയാണ് കാണിച്ചത്. അമ്മക്ക് വലിയ അമ്പരപ്പായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ച് അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു കളഞ്ഞു. പിന്നീട് അച്ഛൻ വിളിച്ച് ഞാൻ വിഗ് വച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്റെ പുതിയ രൂപവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക് കുറച്ചു സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു’ സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയും സായ് പല്ലവിയുടെ സമർപ്പണത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഈ ലുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും, നായകന്മാർ കഥാപാത്രത്തിനായി പലതും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ സായ് പല്ലവിയും ഈ രൂപമാറ്റത്തിലൂടെ വലിയൊരു ത്യാഗമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ ലുക്ക് പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ സായ് പല്ലവി തലയിൽ സ്കാർഫ് ധരിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നതെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് രാജ്കുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അമരൻ' എന്ന ചിത്രം വൻ വിജയമായിരുന്നു.
പ്രേമം സിനിമയിലെ മലർ എന്ന കഥാപാത്രം മുതൽ സായ് പല്ലവിയുടെ ഇടതൂർന്ന ചുരുണ്ട മുടി അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡന്റിറ്റിയായിരുന്നു. മുൻപ് പല പരസ്യചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തുകയുടെ ഓഫറുകൾ വന്നിട്ടും തന്റെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്തിലും മുടിയിലും മാറ്റം വരുത്താൻ താരം തയാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്ക് വേണ്ടി താരം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തയാറാകുന്നത്.
ധനുഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണ്ണായക വേഷത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീലീല, സഞ്ജയ് സ്വരൂപ് എന്നിവർക്കൊപ്പം നസറുദ്ദീൻ ഷാ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ് ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ, അസ്മത് ജഗ്മാഗ് എന്നിവരോടൊപ്പം ആർ.ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യങ്കറാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. എഴിൽ അരശു സിനിമാട്ടോഗ്രാഫിയും ആർ. കലൈവണൻ എഡിറ്റിങും നിർവഹിക്കുന്നു. പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർമാരായ യാനിക് ബെൻ, കേച്ച ഖംപക്ടി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.