‘3D ബാലേ പോലെയുണ്ട്, രണ്ടാം ഭാഗം കാണാൻ തോന്നാത്ത ഒന്നാം ഭാഗം’; രാമായണം സിനിമയെ വിമർശിച്ച് എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

‘3D ബാലേ പോലെയുണ്ട്, രണ്ടാം ഭാഗം കാണാൻ തോന്നാത്ത ഒന്നാം ഭാഗം’; രാമായണം സിനിമയെ വിമർശിച്ച് എസ്. ശാരദക്കുട്ടിtext_fields
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘രാമായണം’ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്സോഫീസിൽ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴും, ചിത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾക്കപ്പുറം ചിത്രത്തിന്റെ കലാമൂല്യത്തെയും ആഖ്യാനരീതിയെയും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. രാക്ഷസരൂപങ്ങളിൽ രാവണനൊഴികെ എല്ലാവരും ഒരു ബാലേയിൽ കാണുന്നതു പോലെ വികൃതരൂപങ്ങളായേ എനിക്കു തോന്നിയുള്ളു. തികച്ചും ഒരു 3D ബാലേ എന്നാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സിനിമയിൽ ഹൈപ്പുകൾക്കപ്പുറം ഒരു ദൃശ്യവിഭവം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് ബാക്കിയാകുന്നത് എന്താണ്? ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുരാണ സിനിമകൾ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറം അതിന്റെ കലാമൂല്യത്തെയും ആഖ്യാനരീതിയെയും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് എഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി. 3D സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരവും യുദ്ധരംഗങ്ങളിലെ അക്രമങ്ങളുടെ ആവർത്തനവും വിരസത സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സാങ്കേതിക തികവിനൊപ്പം ശക്തമായ കഥപറച്ചിലും ആവശ്യമാണെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
രാമായണം കണ്ടു. വെട്ടിലും കുത്തിലും അക്രമങ്ങളിലും ആരംഭിക്കൽ ചെറു സിനിമകൾ മുതൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾ വരെ ഒരു ഫാഷനാക്കിയിരിക്കുന്നു. 3D യിൽ പലപ്പോഴും തലയും കഴുത്തും വെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കുന്തമൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് വരുന്നത് പണ്ടേ കണ്ടതെങ്കിലും ഞെട്ടി ഞെട്ടി വശം കെട്ടു.
രാക്ഷസരൂപങ്ങളിൽ രാവണനൊഴികെ എല്ലാവരും ഒരു ബാലേയിൽ കാണുന്നതു പോലെ വികൃതരൂപങ്ങളായേ എനിക്കു തോന്നിയുള്ളു. തികച്ചും ഒരു 3D ബാലേ. രാവണൻ അന്യായ പേഴ്സനാലിറ്റി !! ദശരഥന്റെ പുത്രകാമേഷ്ടിയും രാവണന്റെ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും ഒന്നും വിസ്തരിക്കാതെ ഒതുക്കത്തിൽ കാണിച്ചത് നന്നായി. ഇടക്കൊന്നു മയങ്ങിപ്പോയതു കൊണ്ട് മണ്ഡോദരി വന്ന ഭാഗവും മാരീചന്റെ മാൻ രൂപം വന്ന ഭാഗവുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
പരശുരാമ ശ്രീരാമ സംഘട്ടനവും ഉറക്കത്തിനിടയിലാണ് സംഭവിച്ചത്. 35 വർഷം മുൻപ് കണ്ട രാമായണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ടെക്നിക്കലി അല്ലാതെ പുതുതായി മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യാഷും സായി പല്ലവിയും ശോഭനയും ഒഴികെ ആരും ആകർഷണീയമായി തോന്നിയില്ല. പുഷ്പകവിമാനവും ജടായുവും വനങ്ങളും കാഴ്ചയിൽ അതീവ ഭംഗിയായി. രണ്ടാം ഭാഗം കാണുവാനുള്ള ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നാം ഭാഗം.
അതേസമയം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും രാമായണ സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ‘പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ’, ‘ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാമായണത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ബാഹുബലി 2, ആർ.ആർ.ആർ, ജവാൻ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ആയിരം കോടി നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള സമയവും രാമായണം മറികടന്നു. വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ‘ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രദർശനം തുടരുമ്പോഴും വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താൻ രാമായണത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
രാമനായി രൺബീർ കപൂറും രാവണനായി യാഷും എത്തുമ്പോൾ, സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തിയത്. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ഈ ഇതിഹാസ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'രാമായണ ഭാഗം 1' നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' 99-ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.