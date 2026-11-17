‘നാല്പതുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’; റിമി ടോമിയുടെ വിവാഹ ട്രോളുകൾക്കെതിരെ എഴുത്തുകാരി ചാന്ദ്നി സന്തോഷ്text_fields
മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായികയും അവതാരകയുമായ റിമി ടോമിയുടെ വിവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിടത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. മുംബൈയിൽ വെച്ച്, ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വരൻ ലിബിൻ മാത്യു റിമിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി സ്റ്റേജുകളിലും ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലും ചിരിയും പാട്ടുമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന റിമിയുടെ വിവാഹം, അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസുണ്ടായില്ല. വിവാഹ വിഡിയോക്ക് താഴെ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അധിക്ഷേപവും പരിഹാസവും കൊണ്ട് നിറക്കാൻ തുടങ്ങി.
വരൻ ലിബിന്റെ നിറത്തെ കുറിച്ചും, റിമിയുടെ പ്രായത്തെ കുറിച്ചുമാണ് കൂടുതൽ കമന്റുകളും. ചിലർ അവിടെ നിർത്തിയില്ല. വധുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വരെ വലിച്ചിഴച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസം, തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ, അതിന് താഴെ ഇങ്ങനെയൊരു വിഷം കാണേണ്ടി വന്നത് റിമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒന്നടങ്കം വേദനിപ്പിച്ചു. ഈ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. പരിഹസിച്ചവർക്ക് മറുപടിയുമായി നിരവധി പേർ എത്തി. ഇപ്പോഴിതാ എഴുത്തുകാരി ചാന്ദ്നി സന്തോഷും റിമിയെ അനുകൂലിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്റെ പേരിലും റിമി കടുത്ത സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു.
‘ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളതുപോലെ, നമ്മൾ മലയാളികൾ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാധിപത്യ വാദികൾ. റിമി ടോമി വീണ്ടും വിവാഹിതയായപ്പോൾ അവരുടെ വിവാഹ ചിത്രത്തിന് താഴെ വന്ന ട്രോളുകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മലയാളികൾ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലടക്കിവെച്ച ലൈംഗിക നിരാശ മുഴുവൻ അതിലൂടെ തീർക്കുകയായിരുന്നു.
കാര്യം അതൊക്കെയാണെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയപ്പോൾ നമ്മളിൽ ചിലർ അത് കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും നിർത്തി. കാര്യം ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് നാൽപ്പതുകളിലാണെന്ന് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും, നാല്പതുകളിൽ എത്തിയിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രയും സുന്ദരിയായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അറുപതുകളിലാണെന്നാണ് പുതിയ ചൊല്ല്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ?’ എന്നാണ് ചാന്ദ്നി സന്തോഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.