‘പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് അമ്മക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു’; ലിബിനുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് റിമി ടോമി

‘പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് അമ്മക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു’; ലിബിനുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് റിമി ടോമിtext_fields
ഗായിക റിമി ടോമിയുടെ വിവാഹ വിശേഷങ്ങളും മുംബൈയിലെ പുതിയ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. മുംബൈ മലയാളിയും ജിം ട്രെയിനറുമായ ലിബിൻ മാത്യുവാണ് റിമിയുടെ വരൻ. ഒക്ടോബർ 31നാണ് തന്റെ വിവാഹക്കാര്യം റിമി ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈയിലെ തന്റെ പുതിയ വീട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്ലോഗിലാണ് റിമി വിവാഹ വിശേഷങ്ങളും പ്രണയകഥയും തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
മുംബൈയിലെ ഡോംബിവില്ലിയിലായിരിക്കും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. വിവാഹത്തിന് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആകെ പത്ത് പേർ മാത്രമായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുകയെന്ന് റിമി വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹശേഷം മുംബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാനാണ് താരത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിനൊടുവിലാണ് താൻ മുംബൈയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങിയതെന്ന് റിമി വ്ലോഗിൽ പറയുന്നു.
‘എല്ലാ തവണയും ബോംബെയിൽ വരുന്നത് പോലെയല്ല ഇത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഞാൻ ദാഹിച്ച്, മോഹിച്ച്, ചോര നീരാക്കി, കാത്തുസൂക്ഷിച്ച എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. ഈ വീട് വാങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി. അനിയത്തി ഇവിടെ അന്ധേരിയിലായിരുന്നു താമസം. ഞാനും അമ്മയും ഇടക്ക് വന്ന് അവളുടെ കൂടെ നിന്നാണ് ബോംബെയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റിലാണ് വീട്. ലോണൊക്കെ അടച്ചുതീർത്ത ശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി പറയാമെന്നാണ് കരുതിയത്. മിക്കവാറും ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെയായിരിക്കും’ റിമി പറഞ്ഞു.
തന്റെയും ലിബിന്റെയും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും റിമി വിഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പല ട്രെയിനേഴ്സിനെയും മാറി മാറി കണ്ട ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം താൻ ലിബിനെ കാണുന്നത്. അതോടെ മുംബൈയിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കൂടി. ജിമ്മിൽ പോകാനും മുംബൈയിൽ നിൽക്കാനും താത്പര്യം വർധിച്ചു. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അമ്മയോട് ലിബിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.
‘ഞാനും ലിബിനും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോറിയാണ്. നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, സംസാരത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ. അമ്മക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല, നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ എന്ന ആശങ്ക അമ്മക്കുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്ന് അമ്മക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു’ റിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്റെ കരിയറിലുടനീളം പല പ്രതിസന്ധികളെയും വിമർശനങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ആ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ താങ്ങിനിർത്തിയത് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണെന്നും താരം പറയുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ട സ്റ്റാഫ് ചേച്ചിമാരടക്കം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചെന്നും, താൻ ഏറെ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും റിമി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോംബിവില്ലിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിമി വ്യക്തമാക്കി. ലിബിന്റെ സ്വദേശം ഡോംബിവില്ലിയാണ്. അവിടെയാണ് ലിബിൻ ജനിച്ച് വളർന്നത്. വീട്ടിൽ പോലും ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ലിബിൻ മലയാളം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഡോംബിവില്ലിയിൽ നിന്ന് ബാന്ദ്രയിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ബാന്ദ്രയിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും സെറ്റിലാവുകയെന്നും റിമി വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി.