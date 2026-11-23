വീട്ടിൽ പോലും മൂളിപ്പാട്ട് പാടാറില്ല; എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മിയാകാൻ കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രശ്മിക മന്ദാനtext_fields
ഭാരതരത്ന ജേതാവും ഇതിഹാസ കർണാടക സംഗീതജ്ഞയുമായ എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ ബയോപ്പിക്കിൽ വേഷമിടുന്നതിനായി കർണാടക സംഗീതം അഭ്യസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് നടി രശ്മിക മന്ദാന. പാടുക എന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും, വീട്ടിൽ വെറുതെ മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാറില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, കഥാപാത്രത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ സംഗീതം പഠിക്കുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് രശ്മികയ പറഞ്ഞത്. വെറുതെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. എനിക്ക് വലിയ അറിവില്ലെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ പകരാനാകും, പക്ഷേ പാടുക എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ മൂളിപ്പാട്ട് പാടാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ എനിക്ക് മൂളാനും പാടാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം, എങ്കിലും എം.എസ്. അമ്മയായി അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ അവസരം ലഭിച്ചു.
ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി സമീപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും മടിയും തോന്നിയിരുന്നതായി രശ്മിക വെളിപ്പെടുത്തി. അടുത്ത തലമുറക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്രയും മനോഹരവും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ജീവിതമാണ് എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടേതെന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജേഴ്സി, കിംഗ്ഡം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗൗതം തന്നൂരിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീതനൊരുക്കുന്നത്. ഭാരതരത്നയും റാമോൺ മഗ്സസെ പുരസ്കാരവും നേടിയ ആദ്യ സംഗീതജ്ഞയായിരുന്നു എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി.