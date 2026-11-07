'അഭിനയജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവെന്ന് രൺബീർ കപൂർ'; സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെക്കാനൊരുങ്ങി നടൻ

'അഭിനയജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവെന്ന് രൺബീർ കപൂർ'; സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെക്കാനൊരുങ്ങി നടൻtext_fields
ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയതാരം രൺബീർ കപൂർ തന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചും ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുറന്നുപറഞ്ഞ പുതിയ അഭിമുഖം ഇപ്പോൾ സിനിമാലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'രാമായണം: പാർട്ട് 1' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനായി വേഷമിട്ട് തിയറ്ററുകളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താരം. ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള റീലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികൾക്കിടയിലാണ് രൺബീർ തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത വലിയ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഒരു സംവിധായകനാകുക എന്നത് താൻ ഏറെ നാളായി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നമാണെന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ താരം വ്യക്തമാക്കി. താൻ നിലവിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൂർണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും, ഇനി വരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ തന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ അവസാന ദശകമായിരിക്കുമെന്നും രൺബീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഭിനേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു സംവിധായകന് ലഭിക്കുന്ന സർഗാത്മകമായ സംതൃപ്തി വളരെ വലുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
സംവിധാനത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കാരണം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ സ്വന്തമായി ഒരു തിരക്കഥയുടെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നും രൺബീർ വെളിപ്പെടുത്തി. എഴുത്തുകാരെയും സംവിധായകരെയും താൻ അപാരമായി ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും, കഥപറച്ചിലിന്റെ ആ സർഗാത്മക സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയാൻ താൻ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ആരാധകരെ ഒരുപോലെ ഞെട്ടിക്കുകയും എന്നാൽ ഏറെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം രൺബീർ കപൂറിലെ സംവിധായകനെ കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ.