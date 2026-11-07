മകൾ റാഹയുടെ 4-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി രൺബീറും ആലിയയും; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

മകൾ റാഹയുടെ 4-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി രൺബീറും ആലിയയും; വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾtext_fields
ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയ താരദമ്പതികളായ ആലിയ ഭട്ടിന്റെയും രൺബീർ കപൂറിന്റെയും മകൾ റാഹയുടെ നാലാം പിറന്നാൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിമനോഹരമായി ആഘോഷിച്ചു. മകളുടെ പിറന്നാൾ വിശേഷങ്ങളും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും ആലിയ തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്.
മനോഹരമായ പേസ്റ്റൽ നിറങ്ങളിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും വർണ്ണാഭമായ തീമുംകൊണ്ട് ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ കുഞ്ഞുടുപ്പണിഞ്ഞ് സുന്ദരിയായാണ് റാഹ എത്തിയത്. ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ബ്ലൂയി' കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ തയാറാക്കിയ പിറന്നാൾ കേക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ആലിയയും രൺബീറും റാഹയും എന്ന രീതിയിൽ വരച്ച മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞുകേക്കും പ്രത്യേകതയായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് "അവൾക്ക് നാല് വയസ്സായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു യൂണികോൺ..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഹൃദ്യമായ വരികളാണ് ആലിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പിറന്നാൾ ആഘോഷവേളയിൽ മകൾ റാഹക്കൊപ്പമുള്ള ആലിയയുടെ സന്തോഷനിമിഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. മനോഹരമായ ഫ്ളോറൽ വസ്ത്രത്തിൽ തിളങ്ങിയ ആലിയയും മകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് കേക്ക് മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രൺബീറും ആരാധകരുടെ മനംകവരുകയാണ്. കുഞ്ഞു റാഹ ക്രെയോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കളറിങ് ചെയ്യുന്നതും പുൽത്തകിടിയിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്നതുമൊക്കെയായ നിമിഷങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ഒരാളാണ് ആലിയ. മാതൃത്വത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും അടുത്തിടെ താരം തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. മകൾ റാഹ കപൂറിനെ വളർത്തുന്നത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന് നടി വെളിപ്പെടുത്തി. തന്റെ മാതൃത്വ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവ് രൺബീർ കപൂറും മകളും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിച്ചു.
മാതൃത്വത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ താൻ വിലമതിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, റാഹ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആലിയ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ പിന്തുണാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മാതൃത്വം അപാരമായ സ്നേഹവും നിരന്തരമായ ആശങ്കയും കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് ആലിയ പറഞ്ഞു.
‘അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശങ്കയും തോന്നുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സംയോജനമാണിത്. കുട്ടി വളരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ആശങ്ക ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അത് രൂപം മാറുന്നു. റാഹ വളരുമ്പോൾ അവൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും, തനിക്ക് തികഞ്ഞ ഒരു രക്ഷിതാവാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും’ ആലിയ പറഞ്ഞു.
ഭർത്താവ് രൺബീർ കപൂറും മകൾ റാഹയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആലിയ ഭട്ട് സംസാരിച്ചു. ‘പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാകാൻ രൺബീർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ അത്രത്തോളം തീവ്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം’ ആലിയ പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രത്യേക സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും ആലിയ മനസ്സ് തുറന്നു. രൺബീറാണ് മകൾ റാഹയുടെ കുസൃതികളെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അവൻ അവളെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ നക്ഷത്രത്തിളക്കം കാണാം. രൺബീറിന് മകളോടുള്ള സ്നേഹം കാണുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണെന്നും ആലിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.