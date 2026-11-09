‘രാമായണ’ കണ്ട് ആവേശം അടക്കാനാവാതെ സണ്ണി ഡിയോൾ; ‘ഇത് ഹോളിവുഡിനേക്കാൾ മികച്ചത്, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും കാണണം’text_fields
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സ്വപ്ന ചിത്രം ‘രാമായണ: പാർട്ട് 1’ കണ്ടിറങ്ങിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ഡിയോൾ. ചിത്രത്തിൽ ഹനുമാനായി വേഷമിടുന്ന സണ്ണി ഡിയോൾ, സിനിമ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ക്ലൈമാക്സിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചെറിയ വേഷമാണ് സണ്ണി ഡിയോളിന് ഉള്ളതെങ്കിലും, സിനിമയെ മുഴുവൻ മനസ്സോടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് താരം.
‘എന്റെ രാമായണ കണ്ടു, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു’ എന്നാണ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ച സെൽഫി വിഡിയോയിലൂടെ സണ്ണി ഡിയോൾ പറഞ്ഞത്. ജയ് ശ്രീറാം എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ‘ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ രാമായണ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്, എനിക്ക് അത് വളരെ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പോയി ഇത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ചിത്രം ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും’ സണ്ണി ഡിയോൾ വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനെക്കുറിച്ചും നടൻ വാചാലനായി. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ ഡിഎൻഇജി ഒരുക്കിയ വിഎഫ്എക്സ് പ്രേക്ഷകരെ രാമായണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിഎൻഇജി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാതാക്കൾ കൂടിയാണ്. ‘എല്ലാ നടന്മാരും വളരെ നല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയല്ല, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി സിനിമ കാണണം. ജയ് ശ്രീറാം’ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ വിഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത്, അദ്ദേഹവും ശ്രീധർ രാഘവനും ചേർന്ന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ രാമായണ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി മാറിയേക്കുമെന്ന് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് രാമനും (രൺബീർ കപൂർ) ലക്ഷ്മണനും (രവി ദുബെ) ജടായുവിൽ (അനുപം ഖേർ ശബ്ദം നൽകുന്നു) നിന്നും സീതയെ (സായ് പല്ലവി) രാവണൻ (യാഷ്) ലങ്കയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അറിയുന്നതോടെയാണ്.
എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹനുമാന്റെ ഒരു ചെറിയ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് ചാടുന്ന ഹനുമാനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സിൽ സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ കാമിയോ മാത്രമാണ് സണ്ണി ഡിയോളിനുള്ളതെങ്കിലും, 2028ൽ ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ നീളമുള്ളതും പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ വേഷമുണ്ടാകും.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഹനുമാന്റെ യഥാർത്ഥ വരവ്. അതേസമയം, രാമായണത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിൽ പൈറസിക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും പങ്കിടുന്നതും ചോർത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാമായണ പാർട്ട് 1ലെ ക്ലിപ്പുകൾ, ഹനുമാന്റെയും രാവണന്റെ മകൻ മേഘനാദിന്റെയും (രാഘവ് ജുയൽ) കാമിയോകൾ ഉൾപ്പെടെ, പ്രേക്ഷകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചോർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡിഎൻഇജിയും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന രാമായണത്തിൽ അരുൺ ഗോവിൽ ദശരഥനായും, ലാറ ദത്ത കൈകേയിയായും, വിവേക് ഒബ്റോയ് വിദ്യുത്ജീവനായും, രാകുൽ പ്രീത് സിങ് ശൂർപ്പണഖയായും, ശോഭന കൈകേയിയായും വേഷമിടുന്നു.
എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹൻസ് സിമ്മറിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും 375 കോടി രൂപയിലധികം ചിത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണലാണ് വിദേശ വിതരണം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കരൺ ജോഹറിന്റെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും. 4000 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.