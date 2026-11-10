രാവണന്റെ കിരീടത്തിന് 1.8 കിലോ, വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 33 കിലോ ഭാരം! രാമായണയിലെ യഷിന്റെ മാസ് ലുക്കിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഡിസൈനർ

രാവണന്റെ കിരീടത്തിന് 1.8 കിലോ, വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 33 കിലോ ഭാരം! രാമായണയിലെ യഷിന്റെ മാസ് ലുക്കിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഡിസൈനർtext_fields
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തെത്തിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം രാമായണ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ തിയേറ്ററിൽ മുന്നേറുകയാണ്. രാവണനായി എത്തിയ കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യഷ് ധരിച്ചത് കിലോ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിലെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്.
ചില രംഗങ്ങളിൽ 33 കിലോയോളം ഭാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചാണ് യഷ് അഭിനയിച്ചതെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ വസ്ത്രാലങ്കാരകയായ സാനിയ സർധാരിയ വ്യക്തമാക്കി. തുടക്കത്തിൽ 16 മുതൽ 20 കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും ലങ്കാധിപനായുള്ള രംഗങ്ങൾ, വിവാഹരംഗങ്ങൾ, ശൂർപ്പണഖയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങ് എന്നിവക്കായാണ് 30 മുതൽ 33 കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള അങ്കികളും ആഭരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സാനിയ പറഞ്ഞു.
ഡിസൈനിങ് സംഘത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായത് രാവണന്റെ കിരീടത്തിന്റെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു. 3D മാതൃകകൾ തയ്യാറാക്കി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 1.8 കിലോയിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. തലയിൽ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കഠിനമാണെങ്കിലും യഷ് അത് വളരെ അനായാസമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് സാനിയ പറഞ്ഞു. 6 മുതൽ 7 കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം താരം അണിഞ്ഞിരുന്നു. കനത്ത ഭാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഷെൽഡർ ഗാർഡുകളും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഷോട്ടിനിടയിലെ ഇടവേളകളിൽ മാത്രമേ താരം ഇവ അഴിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ.