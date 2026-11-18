കൊച്ചുമക്കൾക്കൊപ്പം ഗ്രീസിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിച്ച് രജനികാന്ത്; ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സൗന്ദര്യtext_fields
സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സഹഉടമ കാവ്യ മാരന്റെയും ഗ്രീസിൽ നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിച്ച് സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത്. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഗ്രീസ് യാത്രയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മകൾ സൗന്ദര്യ രജനികാന്താണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് സൗന്ദര്യ ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ, രജനികാന്ത് ഒരു കൈകൊണ്ട് ഭാര്യ ലത രജനീകാന്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചും മറുകൈകൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചും നടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നിരിക്കുകയാണ്. രജനികാന്തിനും ലതക്കുമൊപ്പം മക്കളായ സൗന്ദര്യ രജനികാന്ത്, ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്, കൊച്ചുമക്കളായ യാത്ര രാജ, ലിംഗ രാജ, വേദ് കൃഷ്ണ, വീർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഏഥൻസിൽ എത്ര മനോഹരമായ ഓർമകളാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ സുന്ദരമായ കുടുംബയാത്രയിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യ കുറിച്ചു. ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സ്വെറ്റ്ഷർട്ടും കറുത്ത ട്രാക്ക് പാന്റും വെളുത്ത സ്കാർഫും നീല തൊപ്പിയും ധരിച്ച് അതീവ സ്റ്റൈലിഷ് ആയ കാഷ്വൽ ലുക്കിലാണ് രജനികാന്ത് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ആരാധകരും സിനിമാ താരങ്ങളുമാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. നടി രാഷി ഖന്ന എത്ര ക്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, എത്ര മനോഹരമായ കുടുംബം എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ കമന്റ്. ധനുഷ് സാർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായേനെ എന്നും ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെയാണ് ബന്ധുവായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും കാവ്യ മാരന്റെയും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജനീകാന്തും കുടുംബവും ഗ്രീസിലേക്ക് പോയത്. വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ രജനികാന്തിന്റെ 'വേട്ടയ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അനിരുദ്ധ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ 'മനസിലായോ' എന്ന ഗാനത്തിന് താരം ചുവടുവെക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിരുന്നു.
നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ 2' ആണ് രജനികാന്തിന്റേതായി ഒടുവിൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. രമ്യ കൃഷ്ണൻ, യോഗി ബാബു, മിർണ, ഋത്വിക് എന്നിവർക്കൊപ്പം എസ്.ജെ. സൂര്യ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, വിദ്യാ ബാലൻ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രം നിരൂപകരിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. ആഗോള ബോക്സോഫീസിൽ 835 കോടിയിലധികം രൂപ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം എക്കാലത്തെയും വലിയ കലക്ഷൻ നേടുന്ന തമിഴ് ചിത്രമായി മാറിയിരുന്നു.
അശ്വത് മാരിമുത്തു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ധർമ്മൻ' എന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിലാണ് രജനികാന്ത് അടുത്തതായി അഭിനയിക്കുന്നത്. രാം പൊതിനേനി, സിമ്രാൻ, നയൻതാര, രാഷി ഖന്ന, ശ്രീലീല, യോഗി ബാബു എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. കമൽഹാസന്റെ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലും ടർമറിക് മീഡിയയും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്. 2027ലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.