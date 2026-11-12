അനിരുദ്ധ് കാവ്യ മാരൻ വിവാഹത്തിൽ 'മനസിലായോ' ഗാനത്തിന് ചുവടുവെച്ച് രജനീകാന്ത്; വൈറലായി വിഡിയോ

അനിരുദ്ധ് കാവ്യ മാരൻ വിവാഹത്തിൽ 'മനസിലായോ' ഗാനത്തിന് ചുവടുവെച്ച് രജനീകാന്ത്; വൈറലായി വിഡിയോtext_fields
പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സണ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ കലാനിധി മാരന്റെ മകളായ കാവ്യ മാരനുമായുള്ള വിവാഹവും തുടര്ന്ന് ഗ്രീസില് നടന്ന ആഹ്ലാദകരമായ വിവാഹാഘോഷങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ രീതിയിലാണ് തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. സിനിമാലോകവും വ്യവസായരംഗവും ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങില് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനീകാന്ത് തന്റെ ഹിറ്റ് ഗാനമായ 'മനസിലായോ' എന്ന പാട്ടിന് നൃത്തം വെച്ച വിഡിയോ ഇപ്പോള് ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നവംബര് 11-നാണ് അനിരുദ്ധും കാവ്യ മാരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഗ്രീസില് വെച്ച് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും വളരെ ചുരുക്കം ചില സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു അത്. തമിഴ്നാട് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും മകനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ഈ മനോഹര നിമിഷങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നവംബര് 10-ന് പരമ്പരാഗത തമിഴ് ആചാരപ്രകാരമുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയവും നടന്നിരുന്നു.
വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പാര്ട്ടിയിലാണ് രജനീകാന്ത് തന്റെ 'വേട്ടയ്യന്' സിനിമയിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചാര്ട്ട്ബസ്റ്റര് ഗാനമായ 'മനസിലായോ'-ക്ക് ഊര്ജ്ജസ്വലതയോടെ നൃത്തം വെച്ചത്. നവദമ്പതികളായ അനിരുദ്ധിനും കാവ്യക്കുമൊപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും സൂപ്പര്സ്റ്റാര് ഈ ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കുചേര്ന്നത് കണ്ടുനില്ക്കുന്നവരിലും സന്തോഷം നിറക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള് അടങ്ങിയ വിഡിയോ ഇപ്പോള് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രീസിലെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം നവംബര് 21-ന് ചെന്നൈയില് വെച്ച് ദമ്പതികള്ക്കായി വിപുലമായ ഒരു വിവാഹ സല്ക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖര് ഈ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര്ക്കെല്ലാം ഇതിനായുള്ള ക്ഷണങ്ങള് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.