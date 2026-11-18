കരണ് ജോഹറിന്റെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ വില്യം; ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ‘ബോലേ ചൂഡിയാൻ’ ആസ്വദിച്ച് രാജകുമാരൻtext_fields
മുംബൈയിൽ ചരിത്രപ്രധാനമായ എർത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് പുരസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം, വില്യം രാജകുമാരൻ മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു. ബോളിവുഡിന്റെ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമതാവായ കരൺ ജോഹറാണ് രാജകുമാരന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രിൻസ് വില്യം ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചത്.
കരൺ ജോഹറിനൊപ്പം നടൻ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, കരീന കപൂർ ഖാൻ എന്നിവരും ചേർന്നാണ് വില്യം രാജകുമാരനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷ്, ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും, ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുമാണ് ഈ സന്ദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
വില്യം രാജകുമാരന്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. കരൺ ജോഹറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'കഭി ഖുഷി കഭി ഗം' എന്ന സിനിമയിലെ 'ബോലേ ചൂഡിയാൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തമായ ഗാനങ്ങൾക്ക് നർത്തകർ ചുവടുവെച്ചു. കരീന കപൂർ അഭിനയിച്ച ഈ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കരൺ ജോഹറിനൊപ്പം നിന്ന് വില്യം രാജകുമാരനും കൗതുകത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു.
ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫീസ് സന്ദർശനത്തിന് മുൻപ്, വില്യം രാജകുമാരനും പ്രിൻസസ് ഓഫ് വെയിൽസ് കേറ്റ് മിഡിൽടണും ലോവർ പരേലിലെ 'ചാണക്യ സ്കൂൾ ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ്' സന്ദർശിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ വസ്ത്രനിർമാണ രീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2020ൽ പ്രിൻസ് വില്യം സ്ഥാപിച്ച 'എർത്ഷോട്ട് പ്രൈസ്' ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ ജിയോ വേൾഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആറാമത് എർത്ഷോട്ട് പുരസ്കാര സമർപ്പണം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയുടെ മഹീന്ദ്ര ലാസ്റ്റ് മൈൽ മൊബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വിജയികൾക്ക് 1 മില്യൺ പൗണ്ട് വീതം സമ്മാനത്തുക ലഭിച്ചു.
മുംബൈ സന്ദർശനവേളയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുമൊത്ത് ഗല്ലി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതും, മുംബൈ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മുംബൈ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ രാജകീയ ദമ്പതികൾ അടുത്തതായി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ദമ്പതികൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 2016ന് ശേഷമുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യ സംയുക്ത ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്.