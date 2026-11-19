‘ജസ്റ്റ് മനുസ്മൃതി തിങ്സ്! സോണിയ ഗാന്ധി ഭർത്താവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ‘സാംസ്കാരിക ആഘാതം’ ഉണ്ടാക്കി’; സംഘ്പരിവാറിനെതിരെ നടി പാര്വതിtext_fields
കൊച്ചി: മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ സംഘ്പരിവാർ നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളെ വിമർശിച്ച് നടി പാര്വതി തിരുവോത്ത്. സോണിയ ഗാന്ധി തന്റെ ഭര്ത്താവിന്റെ മടിയില് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംഘ്പരിവാറുകൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു 'സാംസ്കാരിക ആഘാതം' ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പാര്വതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബില്ക്കിസ് ബാനുവിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നും പാര്വതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചാണ് പാർവതി സംഘ്പരിവാറിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.
മാതാപിതാക്കളായ രാജീവ് ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ സംഘ്പരിവാര് ആക്ഷേപങ്ങളുന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർവതിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
‘ജസ്റ്റ് മനുസ്മൃതി തിങ്സ്, 5000 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരമാണ് സാറേ...’ എന്നും പാര്വതി പരിഹസിച്ചു. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അമ്മ അച്ഛന്റെ മടിയില് ഇരിക്കാറുണ്ടെന്ന രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളാണ് ആർ.എസ്.എസ് സംഘപരിവാർ ലേബലുകൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയതെന്നും അക്കാര്യം വലിയ ‘സാംസ്കാരിക ആഘാതം’ ഉണ്ടാക്കിയ തരത്തിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റമെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
സോണിയയുടെ ഓര്മക്കുറിപ്പായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേര്ണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു രാഹുല് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മകള് പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്. പിന്നാലെ, സൈബറിടങ്ങളിലും ബി.ജെ.പി നേതാക്കളിൽ നിന്നും വന്ന ആക്ഷേപ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കര്ണാടകയിലെ ഹൊയ്സലേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാര്വതി ശില്പത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരിച്ചത്.
‘ഈ ശില്പത്തില് ശിവന്റെ മടിയിലാണ് പാര്വതി ഇരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയെയും ആര്എസ്എസിനെയും പിന്തുണക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളില് ഭയവും ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും വല നെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത്,' എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധി ആ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.
യഥാർഥ ഹിന്ദുവെന്ന നിലയിൽ ഈ വലയിൽനിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനാകുമെന്നും രാഹുൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പപ്പയുടെ മടിയിൽ മമ്മ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്' എന്നായിരുന്നു പ്രകാശന ചടങ്ങിനിടെ രാഹുൽ വിവരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും അനുഭാവികളും വ്യാപകമായ പരിഹാസവും അധിക്ഷേപവും അഴിച്ചുവിട്ടത്.