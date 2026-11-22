കരിയർ പോയാലും കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് അന്ന് തീരുമാനിച്ചു; കസബ വിവാദകാലത്തെ ഒറ്റപ്പെടലും അതിജീവനവും ഓർത്തെടുത്ത് പാർവതി തിരുവോത്ത്text_fields
മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരം മമ്മൂട്ടി നായകനായ 2016-ലെ 'കസബ' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടി പാർവതി തിരുവോത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നു. 2017-ൽ കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ച് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് വേദിയിൽ സംസാരിക്കവേ സിനിമയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ സംഭാഷണങ്ങളെ അവർ വിമർശിച്ചതായിരുന്നു തുടക്കം. ഈ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർക്ക് അതിക്രൂരമായ പരിഹാസങ്ങളും ഓൺലൈനായി ബലാത്സംഗ, കൊലപാതക ഭീഷണികൾ പോലും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ പാർവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും തുടർന്ന് രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു.
രഞ്ജിനി ഹരിദാസുമായി 'ദ ഗ്രീൻ റൂം' സീസൺ 2-ൽ നടത്തിയ പുതിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പാർവതി മനസ്സ് തുറന്നത്. ആ പ്രതികരണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കണ്ടപ്പോൾ അതൊരിക്കലും തന്നോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ലെന്നും പുരുഷമേധാവിത്വവും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും ആഴത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം മാത്രമായിരുന്നു താനെന്നും പാർവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന വിദ്വേഷമാണ് തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതെന്നും പാർവതി വ്യക്തമാക്കി.
തന്നിൽ നിന്നും അകന്നുനിന്നവരെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് തനിക്ക് ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും നടി പങ്കുവെച്ചു. എങ്കിലും സ്വന്തമായി നിലപാടെടുക്കാനും ശരീരത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാനും ആ കാലം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും തന്റെ ജീവിതവും കരിയറും വേണമെങ്കിൽ അവർ എടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുമുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലേക്ക് താൻ എത്തിയതായി അവർ ഓർമ്മിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഒരു ചലച്ചിത്രമേളയിൽ വെച്ച് 'കസബ'യിലെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പാർവതി സംസാരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. മഹാനായ ഒരു നടൻ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രംഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് നിരാശാജനകമാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ.
ടേക്ക് ഓഫ്, ഉയരെ, ഖരീബ് ഖരീബ് സിംഗിൾ, ചാർലി, മരിയൻ, ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ് പാർവതി. 2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഉള്ളൊഴുക്ക്' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലും, 'തങ്കലാൻ', 'ഹെർ' തുടങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അവർ അടുത്തിടെ വേഷമിട്ടിരുന്നു. 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ', 'ഐ, നോബഡി' എന്നീ മലയാള ചിത്രങ്ങളിലാണ് പാർവതി അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്.