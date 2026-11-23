‘എന്റെ വാപ്പിച്ചിയുടെ മകളായിരുന്നു മഞ്ജു’; സിനിമയിൽ തുടങ്ങിയ സ്നേഹം ഇന്നും അതേ ഊഷ്മളതയോടെയെന്ന് നിയാസ് ബക്കർtext_fields
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടി മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള തന്റേതും കുടുംബത്തിന്റെതുമായ ഹൃദയബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നടൻ നിയാസ് ബക്കർ പങ്കുവച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ചില ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും ഊഷ്മളതക്കും ഒട്ടും മങ്ങലേൽക്കില്ലെന്ന് അടിവരയിടുന്നതാണ് നിയാസിന്റെ വാക്കുകൾ.
മഞ്ജു വാര്യരെ തനിക്ക് വെറുമൊരു സിനിമാതാരമായോ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാറായോ മാത്രമല്ല കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നിയാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനസ്സിനോട് ചേർത്തുനിർത്താൻ തോന്നുന്ന, സ്വന്തം സഹോദരിയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഞ്ജുവെന്നാണ് നിയാസ് പറയുന്നത്. സല്ലാപം സിനിമയിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച കാലത്തെ ഓർമകളും നിയാസ് കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു തന്റെ വാപ്പിച്ചിയുടെ മകളായി വേഷമിട്ട കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
എന്റെ വാപ്പിച്ചിയുടെ മകളായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ. ആ സിനിമയിൽ അന്ന് തുടങ്ങിയ സ്നേഹം. ഇന്നും അതേ ഊഷ്മളതയോടെ എന്നാണ് നിയാസ് കുറിച്ചത്. അന്നത്തെ ആ സ്നേഹബന്ധം ഇന്നും അതേ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന നിയാസിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും ഏറ്റെടുത്തത്. നിരവധി പേരാണ് കുറിപ്പിന് താഴെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും അറിയിച്ച് കമന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
എന്റെ വാപ്പിച്ചിയുടെ മകളായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ. ആ സിനിമയിൽ അന്ന് തുടങ്ങിയ സ്നേഹം... ഇന്നും അതേ ഊഷ്മളതയോടെ! 1996-ൽ സുന്ദർദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ലോഹിതദാസ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവഹിച്ച സല്ലാപം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മഞ്ജു വാര്യരെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. അന്ന് മഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് എന്റെ വാപ്പച്ചി, (നടൻ അബൂബക്കർ) അഭിനയിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വാപ്പച്ചിയുടെ സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ മകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് മഞ്ജു.
അന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ മഞ്ജുവിൽ കണ്ട അതേ സ്നേഹവും ലാളിത്യവും കരുതലും ഇന്നും ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല. എത്ര നാളുകൾക്കുശേഷം കണ്ടാലും പഴയ അതേ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കും. വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കും, കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. കാലം എത്ര കടന്നുപോയാലും ചില ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവുണ്ടാകില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മഞ്ജു. എനിക്ക് മഞ്ജു വാര്യർ എന്നത് കേവലം ഒരു നടിയോ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാറോ മാത്രമല്ല. സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെപ്പോലെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുനിർത്താൻ തോന്നുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇതിനിടയിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. എന്റെ സഹധർമ്മിണി ഹസീനയ്ക്ക് മഞ്ജു വാര്യരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. മഞ്ജുവിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് അവൾ. മഞ്ജുവിനെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന അവളുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ മഞ്ജുവിനോട് പങ്കുവെച്ചു. ഉടൻ തന്നെ മഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി വന്നു: "തീർച്ചയായും നമ്മുടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. എനിക്കും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ!"
ആ വാക്കുകളിലെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു! അങ്ങനെ ഹസീനയ്ക്കും മഞ്ജുവിനെ നേരിൽ കാണാനും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സാധിച്ചു. അവളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകിട്ടിയ ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല. അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ മഞ്ജുവിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹവും നന്ദിയും.
ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്കുശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദി പങ്കിടാനും യാത്ര ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടനൊപ്പം, ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യരും അണിനിരക്കുന്ന ദുബായിലെ കൊക്കക്കോള അരീനയിൽ ഡിസംബർ 2-ന് അരങ്ങേറുന്ന 'ഹലാ മോഹൻല്ലാൽ' ഷോയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. ഈ മനോഹരമായ ഒത്തുചേരലിനും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കും അവസരം ഒരുക്കിയ സർവേശ്വരന് സ്തുതി.