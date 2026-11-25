'യോഗാ ടീച്ചറാകുന്നതായിരുന്നു സമാധാനം'; വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് സിനിമ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നിത്യ മേനോൻtext_fields
'തിരുച്ചിത്രമ്പലം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രശസ്ത നടിയാണെങ്കിലും പൊതുശ്രദ്ധയും ആളുകൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നതും തന്നിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് നിത്യ മേനോൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു. സ്വയം പരിചരണം, ജോലിസ്ഥലത്തെ അതിർ വരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കൽ, സങ്കീർണമായ വികാരങ്ങളെ നേരിടൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാറുള്ള താരം അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്. സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം മാത്രമാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു യോഗാ ടീച്ചറാകുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പവും സമാധാനപരവുമായ വഴിയെന്നും എന്നാൽ സ്വയം വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കാനും പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വളരാനും വേണ്ടിയാണ് സിനിമയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ ആളുകൾ തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്രയും ലജ്ജയും ഉൾവലിവും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ അസ്വസ്ഥതയുടെ വേരുകൾ തേടുമ്പോൾ അത് സ്വയം വിലയിരുത്തലിലേക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും എത്തുന്നുവെന്നും നിത്യ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ആത്മമൂല്യവും സ്വയം വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും നടി പറയുന്നു. ജീവിതത്തെ സമീപിക്കാൻ രണ്ടു വഴികളുണ്ടെന്നും ഒന്ന് അഹംഭാവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും മറ്റൊന്ന് സ്വാഭാവികമോ ആത്മീയമോ ആയതും സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും തെറ്റല്ലെങ്കിലും അഭിനയവും സിനിമയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും മുഴുവൻ ജീവിതമല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം കിരുതിക ഉദയനിധിയുടെ 'കാതലിക്ക നേരമില്ലൈ', പാണ്ഡരാജിന്റെ 'തലൈവൻ തലൈവി' ധനുഷിന്റെ 'ഇഡ്ഡലി കടൈ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ട നിത്യയുടെ അടുത്ത ചിത്രം വിവേക് ഒബ്റോയ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന 'മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ് ഗ്രേ' ആണ്. വിവാഹേതര ബന്ധത്തിനും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനുമിടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദി ചിത്രം ഡിസംബർ 11-ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.