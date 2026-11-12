'പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഞാനത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്'; ഫഹദിനൊപ്പം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് നസ്രിയ

'പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഞാനത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്'; ഫഹദിനൊപ്പം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് നസ്രിയtext_fields
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളായ ഫഹദ് ഫാസിലും നസ്രിയ നാസിമും വീണ്ടും ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നതിനായി വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികളും ആരാധകരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചൊരു ചിത്രം എപ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്ന ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ആവേശകരമായ മറുപടിയുമായി ഇപ്പോൾ നസ്രിയ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തനിക്കും ഫഹദിനൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും, അതിനായി നല്ലൊരു കഥ വരട്ടെയെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
സൂര്യ നായകനായെത്തിയ പുതിയ ചിത്രം 'സീൻ' സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെയാണ് നസ്രിയ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫഹദും നസ്രിയയും വീണ്ടും ഒരു ചിത്രത്തിനായി ഒന്നിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘യെസ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കണം. എനിക്കും അതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ചൊരു കഥ വരട്ടെ, തീർച്ചയായും വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഞാനത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു നസ്രിയയുടെ മറുപടി. താരത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'ട്രാൻസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഫഹദും നസ്രിയയും അവസാനമായി ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ അതീവ ഗൗരവമേറിയ വേഷത്തിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പിലുമായിരുന്നു നസ്രിയ എത്തിയത്. ആ കഥാപാത്രവും പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇരുവരും ഒരുമിച്ചൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇതുവരെയും വീണ്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയൊരു ചിത്രത്തിനായി ഇരുവരും കൈകോർക്കുന്ന ദിവസം എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
അതേസമയം, സൂര്യ നായകനായെത്തിയ 'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ നസ്രിയയുടെ പ്രകടനവും ഇതിനോടകം വലിയ രീതിയിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ കിടിലൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഭാവപ്രകടനങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിയറ്ററുകളിൽ സജീവമായെത്തിയ നസ്രിയയുടെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവിനെയാണ് പ്രേക്ഷകർ ആഘോഷമാക്കുന്നത്. 'എക്സ്പ്രഷൻ ക്വീൻ ഈസ് ബാക്ക്' എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും പോസ്റ്റുകളുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായിരിക്കുന്നത്.